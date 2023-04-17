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普發6千「房市熱」有貢獻 這稅收年增百億

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市去年營利事業房地合一稅收近60億元。圖／台灣房屋提供
台北市去年營利事業房地合一稅收近60億元。圖／台灣房屋提供

今天是郵局開放臨櫃領普發6,000元的第一天，全民享有中央普發小確幸，主要受惠去年全國總稅收超徵逾4,500億元，其中以營所稅超徵近3,000億元最多，而營所稅中的「營利事業房地合一稅」，成長力道也相當猛烈。

據財政部統計，2022年我國營利事業房地合一稅收達171.9億元，年增將近百億，比2021年多出一倍以上，也讓去年稅收寫下史上單年新高，甚至超過了2017~2021的五年總和，締造「一年贏五年」超狂紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地合一稅九成為專款專用，另有10%作為中央統籌分配款，房地合一稅收大增，對營所稅超徵貢獻不少，也間接推動政府普發現金。

她表示，去年營利事業房地合一稅收翻倍大爆發，可說是「政策能量完整釋放」所致。

房地合一2.0新制於2021年下半年上路，法人交易比照自然人課稅，且新制適用範圍擴大，不僅納入預售屋，法人間常見的特定股權交易也需課稅，因此新制自前年H2實施後，稅收隨即大進補。

2022年是房地合一2.0施行後的第一個完整年度，政策發酵程度更勝2021年，一舉讓營利事業房地合一稅收首破百億大關。

張旭嵐指出，近年不動產明顯上漲，交易多有獲利，也為國庫帶來豐厚稅收基礎。不過今年平均地權條例修法過關，私法人許可制即將實施，屆時法人對房市的態度將轉趨保守，使買賣熱度降溫，因此今年營利事業房地合一稅收，不排除會「開高走低」。

國內的企業投資以都會區為主，所以營利事業房地合一稅收也高度集中在六都，去年六都合計貢獻146.2億元，佔比超過85%，其中台北市去年進帳近60億元，佔全國總額的三分之一強，堪稱最威金雞母。

台中市則以25億元稅收奪下六都亞軍，南霸天的高雄市，也以18.2億元躋身前三名，且稅收年增263%，比台南的200%還高，增幅為六都最可觀。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市不僅是國內的商貿核心，也是亞太經貿重鎮，海內外法人交投熱絡，所以創稅能力最強。

台中市則是中台灣產經中樞，且南來北往便利，吸引企業積極進駐，據經濟部資料顯示，近五年登記在台中的公司行號家數，增加近15%，成長幅度為六都之最，蓬勃的企業投資，是台中營利事業房地合一稅收的最大利基。

高雄與台南稅收翻漲逾兩倍，首先是稅收基期相對低，易放大增減幅度；二來是打炒房政策加深房市的觀望氣氛，且不少持有多戶非自住房屋的法人，在地方政府實施囤房稅後，選擇固守基本面較扎實的中北部，將南二都的物件獲利了結，助長高雄、台南去年的法人交易，激勵稅收顯著上揚。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
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資料來源／台灣房屋

房地合一 營所稅

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