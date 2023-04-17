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大安區、天母豪宅買不夠 富豪再砸現金9988萬買這豪宅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
國美新美館。圖／翻攝自google map
國美新美館。圖／翻攝自google map

據實價揭露顯示，北市松山區高價宅「國美新美館」去年11月成交12樓戶，總價9,988萬元，單價達114.2萬元，總價創下社區新高、單價也創該社區近8年新高，房仲指出，該社區最知名的就是藝人林心如、霍建華夫妻也曾居住於此，過去2016年房市低迷時曾傳出賠售行情，不過近年在社區豪宅相對稀少等因素下，反而脫穎而出。

此外，經查謄本，該筆交易買方為自然人，且資產實力雄厚，不僅此次交易未貸款，另有天母與大安區高價宅，都無貸款持有，加上此筆交易至少有逾兩億元的不動產資產，可謂大富隱於市。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，國美新美館樓高15層，屋齡逾10年，經過這幾年房市熱潮加持，該社區目前行情站穩單坪百萬元，又達標高總價豪宅門檻，在當地獨樹一格。

另一方面，民生社區都更條件不佳，少有新案推出，因此國美新美館在屋齡相對輕，豪宅體質的候選名單不多下，便有脫穎而出的機會，且該社區兼具民生社區綠地優勢，以及捷運南京三民站生活圈機能，均能成為買方出手因素。

不過，陳炳辰表示，民生社區當前高價新案都處外圍，像「國美新美館」與中華工程的都更案都已達健康路，又或是得往敦北生活圈才見高價新屋，由於早前政府規畫民生社區的高品質生活環境，容積率與建蔽率都有所限制，加上鄰近松山機場，建物高度也受限，建商對都更、危老案興致缺缺，屋主又不乏早期持有，常見出租狀態，都更積極度亦不高，均令推升區域房價主軸的新案量體缺乏發展空間，若非優質環境名氣，老宅的價位不易拉抬，後況就得視外圍高價案漲幅力道擴散效應，是否重新擦亮老社區金字招牌。

至於有錢人以現金購屋並不少見，陳炳辰指出，不少企業營運以收現為主，而大筆的現金需要投資去化管道，不動產當然會是很好的選項，又不受限銀行貸款的諸多限制與利率的起伏性，要是以公司名義購置還有資產配置效益，還搶搭私法人自由買賣的末班車，一舉數得。

另外，陳炳辰說，以個人名義不貸款買屋比起法人更值得玩味，資金來源與房產使用的自由度高，還不易曝光，兼具自住稅率優惠、現金去化、買房投資、自住實用、免升息干擾、親人贈與避稅等特性，可謂是好處多多。

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