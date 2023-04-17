7-ELEVEN攜手農糧署、屏科大 首創「低碳植米飯糰」

統一超（2912）整合產、官、學各方資源將ESG議題融入日常營運，適逢4月22日「世界地球日」，7-ELEVEN攜手環保署、農糧署、地方政府、供應商以「擴大低碳餐飲」、「促進循環經濟」兩大面向著手，與農糧署、國立屏東科技大學合作將本土生產的「低碳植米」商業化，推出超商首顆「低碳植米飯糰」，自4月19日起上架販售，預計可帶動相關類別業績成長至少10%以上。

7-ELEVEN4月19日起推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」，將國立屏東科技大學王裕民教授組成跨領域研究團隊所研發「低碳植米」商業化應用。「低碳植米」利用創新農業生技培育，藉由系統化大數據庫分析、以益生菌加有機質肥料於水稻灌溉，強化水稻根系，活化農田生態系的永續環境農法，顛覆以往傳統灌溉栽培方式，種植過程較一般水稻可省下30%的用水量，以守護地球資源方式生產民生食糧，並擴大用於7-ELEVEN飯糰商品中。

「低碳植米」米種為產銷履歷認證的台南11號，將運用在人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」、與農糧署合作首屆台灣天糰爭霸戰競賽中的冠軍飯糰「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」兩款商品，消費者到7-ELEVEN購買商品就可替地球永續盡一份心力。

7-ELEVEN積極以綠「食」力支持本土農漁蔬果，與農糧署攜手合作穩定採購在地農產品、優先選用具環保減碳標章的原物料，更是在地米使用量最高的超商業者，去年使用量高達約18,000公噸。今年並擴大與農糧署合作推動食農教育，於4月起共舉辦1,500場「吃出綠食力」永續親子同樂會，預期透過為期兩個月活動能讓家長和孩童從玩中學，理解在地產季、認識當季水果，進一步認識購買在地食材、選用具有產銷履歷認證農產品。

迎接世界地球日，7-ELEVEN放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠，包含天素地蔬系列商品、現蒸地瓜、光合沙拉、水果、植物奶飲品等，全台77間門市複合經營的「天素地蔬複合店」也同步於4月19日至5月2日展開指定商品任選2件85折活動。此外7-ELEVEN更首度攜手OATLY植物奶於OPEN POINT APP舉辦「OATLY x CITY系列」集點送活動，合作開發「地球隨行杯」、「文青小提袋」、「亞麻輕便袋」等可重複使用的實用小物，友善環境也能保有時髦風格。