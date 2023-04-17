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鎖定旅展線上電商商機 天成飯店集團推出「2023春季線上旅展」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
天成飯店集團平日聯合住宿券，桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店-精緻客房。天成飯店集團提供
天成飯店集團平日聯合住宿券，桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店-精緻客房。天成飯店集團提供

鎖定「旅展線上電商」商機，天成飯店集團推出「2023春季線上旅展」，於4月18日至4月24日為期七天，旗下六館台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，平日聯合住宿券六館擇一住宿，包含早餐每張售價3,200元最高總價值14,410元，下殺2.2折。

「全台最美飯店」四連霸的瑞穗天合國際觀光酒店，推出平旺日一泊二食雙人住宿券每張9,900元，以2.8折優惠入住總價值35,200元城堡精緻客房。除了優質住宿外，餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館，同步推出中西美食、自助餐、烤鴨、合菜、牛排、港點、泰菜與港點等各式餐券下殺5.5折起。YAWARD SPA與Taipei Garden SPA亦同步推出5.4折起優惠商品。

本次線上旅展的平日聯合住宿券每張3,200元，集合旗下六館台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘與桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，憑券可六館擇一於平日雙人入住使用且皆附早餐，此次旅展平日聯合住宿券亦推出升等加碼好康，憑券入住天成文旅-蜂巢加碼不分平假日均可使用，憑券入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食加碼優惠，憑券入住嘉義天成文旅-繪日之丘擇可住宿四人溫馨家庭房，鎖定優惠規劃旅遊必選。

連續四年榮獲全台最美飯店榮銜的「瑞穗天合國際觀光酒店」，推出平旺日城堡精緻客房雙人住宿券每張9,900元，與平旺日莊園溫馨家庭房雙人住宿券每張14,900元，提供不同房型選擇。莊園加人加價成人2,500元+10%至多兩位，優惠期限至2023年12月28日，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108個泡湯戲水池等體驗，館內YAWARD SPA推出單人60分鐘二堂課程商品，超值7.1折優惠價5,500元，在繁忙的生活裡，享受身心靈的寧靜與自然放鬆，體驗花蓮的爛漫與質樸。

天成飯店集團旗下的各餐廳亦推出餐券供消費者選擇，台北天成大飯店「翠庭」推出原價值5,800元的招牌四人烤鴨合菜超值價6.2折3,600元，除了片皮鴨三吃外，還有燒臘拼盤、主廚精選料理四選一、港點、時蔬等豐富菜色。

超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,900元，下殺7.9折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴，親友歡聚最佳選擇。喜愛泰食的饕客則可選「花園thai thai」，饗食通用券700元乙套2張可以折抵1,000元價值的消費。「PRIME ONE牛排館」廣受歡迎的平日商業午餐券以7.7折每客1,000元即可享受價值每客1,180元+10%之商業午餐美饌，此更加碼推出牛排雙人套餐券每張3,888元，即可享受價值4,480元+10%的美國PRIME濕式熟成30天丁骨牛排30oz，讓每位饕客大飽口福。

另外，位於信義區的天成世貿國際會館「翠庭」餐廳這次也推出烤鴨與港點優惠餐券，年銷近萬隻的明爐櫻桃鴨三吃兌換券1,880元，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，暢銷多年的粵式港點兌換券每張700元，可兌換六道港點最高總價值1,160元，絕對滿足老饕的胃和心。天成文旅-華山町的超人氣網美餐廳「華山町餐酒館」，此次亦推出饗食通用券，一組兩張2,000元每張券可享折抵1,500元消費使用，自由選擇消費品項。

天成飯店集團線上旅展：https://pse.is/4udss4（2023年4月18日(二)至4月24日(一)18:00止）

天成飯店集團瑞穗天合國際觀光酒店SPA商品券。天成飯店集團提供
天成飯店集團瑞穗天合國際觀光酒店SPA商品券。天成飯店集團提供
天成飯店集團平日聯合住宿券，台北天成大飯店-精緻雙人房。天成飯店集團提供
天成飯店集團平日聯合住宿券，台北天成大飯店-精緻雙人房。天成飯店集團提供

住宿券 旅展

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