太陽能廠 迎海外大單

蘋果為落實2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和的目標，不僅積極擴大零組件採用環保再生材料，並要求供應商要在生產線導入綠色能源，已有110家夥伴響應要將旗下蘋果生產線全數導入再生能源，總裝置量近8GW（10億瓦），尤以發展太陽能更是蘋果「重中之重」，聯合再生、元晶、茂迪等台灣太陽能廠將喜迎海外大單。

業界分析，以目前台灣每年太陽能裝置量約2GW推算，蘋果揭露110家夥伴要安裝的再生能源發電量相當於台灣四年的太陽能內需規模。蘋果大力鼓吹下，全球太陽能需求將更強勁，聯合再生等台灣太陽能廠訂單量同步噴發。

聯合再生近年拓展海外市場有成，已搭上美國拜登政府政策商機，美國市場業績翻倍成長，該公司去年海外營收占比已達五成，今年出貨力度持續放大，占比將再提高，國內營收也持穩向上。

元晶表示，因應海內外客戶訂單需求，將在今年增加第三條電池與模組的M10新產線，目前設備已陸續進廠，預計最快第2季末投入量產，營運規模進一步擴大。

據了解，元晶旗下最新高效能M10太陽能電池模組已獲得數家國內大型電廠客戶訂單，主要出貨產品為最新高效能M10太陽能電池模組，目前手上已簽約訂單量高達500MW（百萬瓦），3月起陸續出貨。

茂迪方面，旗下新品次世代N型TOPCon模組業務告捷，成功獲日本太陽能客戶青睞，預計近期將開始送樣產品，若驗證順利，最快明年初量產出貨，挹注公司營運成長。

茂迪目前總產能中，TOPCon產能約占四成，原先計劃明年底才會全數將PERC產能轉換為TOPCon，由於訂單優於預期，因此提前半年至一年轉換完畢，同時模組尺寸也升級為M10 TOPCon，估計屆時產能將達420至450MW。