打炒房奏效？購屋痛苦指數下跌至9.61倍 終結五連升

內政部公布去年第4季房價所得比9.61倍，季減0.19倍，終結連續五季上升，轉為下跌。六都與前一季比較，僅高雄市微幅向上，其餘五都負擔都減輕，其中台北市房價所得比跌破16倍，降至15.77倍，下降倍數最多。官員表示，平均地權條例發酵，讓高房價問題得到緩解，未來民眾會更有感。

房價所得比又稱購屋痛苦指數，計算方式是以全國中位數住宅價格除以中位數家戶可支配所得，可大致計算出民眾得花多少年不吃不喝，才能買到一戶中位數總價的住宅，房價所得比越低代表民眾購屋壓力較輕。

據內政部最新統計，去年第4季全國房價所得比降至9.61倍，結束了連續五季上升趨勢。六都中又以台北市季減0.43倍，下降倍數最多，使房價所得比降至15.77倍，等於北市民眾買房要超過15年不吃不喝。

另外新北市房價所得比12.68倍、桃園市7.83倍、台中市11.11倍、台南市9.36倍，分別季減0.28倍、0.15倍、0.23倍、0.34倍；唯獨高雄微幅上升至9.25倍，季增0.19倍。

對此，內政部官員指出，負擔減輕主因經濟景氣放緩、升息及平均地權條例打炒房政策發酵等綜合影響。

官員表示全國中位數住宅價格由860萬元下降至850萬元，六都當中，除高雄未下降外，其餘五都都已反映下修；另外，全國中位數家戶可支配所得由87.8萬元增加為88.45萬元。

官員指出，整體而言，在中位數住宅價格下跌與家戶可支配所得增加下，分子變小、分母變大情況下，房價所得比隨之下降，房價溫和修正趨勢愈來愈明顯，民眾會逐步感受到。

內政部除修正平均地權條例打炒房外，目前還有三項住宅政策，部分正在緊鑼密鼓規畫，部分則已是現在進行式，短期包括房貸補貼、300億元租金補貼，長期包括「青年購屋積金」支持機制正在配套研議中，待方案成熟後將主動對外說明。

日前內政部長林右昌表示，除推出住宅政策外，更要讓房價合理。因此政府投資開發時，要把住宅需求規畫進去，配套社會住宅、企業住宅等，未來國營土地、捷運站、產業園區開發時，要把民間力量拉進來，讓民間也能興建社宅，速度才會快、量才會多，否則以後子孫會更辛苦。