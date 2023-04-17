房價所得比 終結連五升

內政部公布去年第4季房價所得比9.61倍，季減0.19倍，終結連續五季上升，轉為下跌。從六都來看，僅高雄市持續上升，其餘五都均呈減輕，台北市從16.2年不吃不喝才能買房，微幅下降至15.77年。官員表示，平均地權條例發酵，讓高房價問題得到緩解，未來民眾會更有感。

房價所得比又稱購屋痛苦指數，計算方式為全國中位數住宅價格／中位數家戶可支配所得，可計算出民眾需花多少年的可支配所得，才能買到一戶中位數總價的住宅，房價所得比越低表示民眾購屋壓力較輕。

內政部統計，去年第4季全國房價所得比跌至9.61倍，六都中以台北市降幅最高，季減0.43倍，房價所得比15.77年；其餘五都分別為新北市12.68倍、桃園市7.83倍、台中市11.11倍、台南市9.36倍、高雄市9.25倍。