預售屋價格 看見鬆動跡象

房市寒流來襲，過去頻頻直漲的預售市場，房價已有鬆動跡象，且北台灣帶頭跌，據591新建案統計，首季全台新建案平均成交價跌最多的前15大行政區，上榜的以北台灣居多，包括雙北市、桃園市、新竹縣等，其中以台北市士林區季跌14.05%最多，整體而言，15區季跌幅落在5.8到14.05%間。

專家指出，過去一段時間房市價量背離嚴重，但今年房市利空因素多於利多，不少買賣雙方因價格談不攏，銷售時間持續拉長，雖然過去兩年在房市熱潮下，讓不少建商荷包賺滿滿，到今年也能看到大型建商紛紛表態在缺工料漲下不會降價，然而面對市場銷售狀況不如預期，加上公股銀行借不到錢、民營銀行拒貸等困境下，將大大影響小建商，若長期不堪負荷，就得在銷售上做出更多促銷或讓利吸客。

統計首季前15大季跌幅行政區，台北市來看，包括士林、松山、內湖、中正及信義五區均上榜，其中士林區更由上季每坪121萬元驟跌至104萬元，前後相差約20萬元，季跌幅達14%，堪稱今年首季最悲情的行政區。

緊接在後的新竹縣新豐鄉、竹北市、竹東鎮等地，價格走跌同樣超過10%；其餘新北、桃園、台中及高雄房價也各自修正5~10%。

591房屋交易網新聞公關組副主任畢務潔表示，台北市這幾年在豪宅及指標預售案領漲下，房價「沒有最高只有更高」，目前除萬華、文山等地，其餘區域皆已站穩每坪百萬的身價；不過隨著央行升息，加上預售屋禁止換約、私法人購屋許可等打炒房新制衝擊，高價交易收斂，價跌幅度自然明顯。

以價跌最多的士林區來說，在北士科園區議題加持下前景大好，去年Q4仍有指標案進場；不過今年大環境觀望氛圍濃，建商與買方縮手，導致價格動能疲軟。