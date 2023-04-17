經濟選書／付費會員 要投注時間經營

日本20～40多歲的女性當中，有96％都知道食譜搜尋網站「Cookpad」，30多歲女性則有四成以上「每周至少使用一次」。截至2018年底，投稿到Cookpad網站上的食譜共有305萬道菜色，平均單月使用人數為5,500萬人次。網站雖有因流量或聯名賺得的廣告收入，但200萬的付費會員每月支付280日圓月費，就占了總收入的六、七成之多。

然而，cookpad歷經了千辛萬苦，才走到這一步。1997年，佐野陽光剛從大學畢業，創辦了cookpad的前身——「創意食譜分享網站」的想法別出心裁，透過搜尋網站前來造訪的使用者逐漸增加，但網站本身幾無收入進帳，唯有伺服器的費用不斷膨脹。

不過，到了2004年，因為有熟悉廣告操作的員工加入團隊，網站的廣告收入因此大幅成長，包括找來很受歡迎的使用者發表「試用報告」，讓Panasonic的電子壓力鍋銷量成長26倍。食品相關企業開始願意投注廣告、促銷預算後，cookpad才終於站穩腳步。

2008年，佐野等人再度挑戰以往曾鎩羽而歸的付費會員服務。在IT業界一片唱衰聲中cookpad做出了抉擇。

然而，就在同年11月，由於cookpad成為Docomo的官方服務，帶動付費會員人數開始爆炸性成長。自2012年起，成功發展了智慧型手機使用者的付費會員機制，目前有將近4％的使用者是付費會員。

Evernote的執行長菲爾．利賓在公司成立四年後表示：「在免費增值真正開始運作之前，需要花一段時間耕耘。」實際上，儘管使用者在開始使用Evernote公司的免費筆記應用程式後，一個月內轉為付費使用者的機率只有1％以下，但免費使用兩年以上者，轉為付費的機率就彈升到12％。等於要讓九個人中的一人願意每個月花5美元（或年繳45美元）使用Evernote付費版，需要花兩年的時間耕耘。

請款單開立服務公司「Chargify」就在免費增值上打了敗仗。起初Chargify規畫的免費增值模式，是每個月開立請款單據張數在50份以內者，一律免費；達51份以上者，則須月付49美元。結果 Chargify在付費客戶的開發上遲遲沒有斬獲，一年後竟出現資金缺口，差點倒閉。所以，Chargify後來放棄了免費增值模式，廢止所有免付費方案，改向所有使用者每月收取65美元。

想爭取付費使用者，要肯投注時間經營。因此，初期階段只能先做好虧損的心理準備。況且要是免付費的方案過於方便，顧客會遲遲不肯轉進付費方案。不過話說回來，要是免付費方案不夠吸引人，那麼免費增值的特色─口碑、社群、擴大會員基本盤便不再有效。

很多新創企業都標榜「免費增值」模式，但除了遊戲產業之外，幾乎都是失敗收場。足見免費增值絕非簡單的獲利模式。

（摘自《管理學，最強商業邏輯養成》，商業周刊出版）