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房價怎走？ 顏炳立：這期待「一點機會都沒有」

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房價怎走？ 顏炳立：這期待「一點機會都沒有」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影　　
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影　　

今年Q1六都買賣移轉件數重跌24%，各界關心房價走勢。戴德梁行總經理顏炳立發表最新市場觀點表示，第一季買賣雙方拉拔僵持，預計第二季價格才會鬆動，但不代表會讓價，第三季才會動，若方向正確的話，第四季才會跌。

不過，現在看起來市場會是緩跌格局，房價會慢慢下來，以蛋黃區來看，跌幅頂多在10％內，期待下跌一成，則是七個字：「一點機會都沒有」。

顏炳立表示，第二季房地產市場是「春寒料峭，沒有春暖花開」，各產品量、價、買氣皆收斂。

其中「有錢人的收藏品」─豪宅市場，是抗通膨，資金避險的去處，但受《平均地權條例》影響，量、價、買氣皆收斂，價不再創高，不降價不見量，預計價修10%。

一般住宅市場則是不見兔不撒鷹，成交量藏在價格裡，量需要用價來換，若是自用者，價格合理就可買。主要是央行升息半碼，對一般持有者或大戶不會有太大的壓力，因此只要價格合理、口袋夠深，有自用需求的就可以買。

不過這不代表下半年的量就會出來，下半年的觀察重點還是在量與價，價不跌、量再縮的情況可能會延續一整年。

顏炳立表示，今年房市利空，遠多於利多，市場就是一個「等」字，即等價、等量，等買氣，現在政府已撒下天羅地網，投資客沒希望，但自住客，只要價格合理就可進場。

示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

顏炳立 房價

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