台塑王氏昆仲公園全面開放 王文淵：這是我們的起家厝

費時五年、花費8.4億元，高雄台塑王氏昆仲公園今（15）日正式全區對外開放，台塑集團總裁王文淵、高雄市長陳其邁以及多位民意代表共同開箱全台首座「塑膠產業館」，見證過去輝煌的台塑工廠華麗轉身為高雄第一座工業遺址公園，成為重要文化資產園區。

王文淵表示，昆仲公園保留13棟歷史建築及紀念建築，除見證了台灣石化業從美援時代一路走來的歷史風華，在「塑膠產業館」內，還特別展示了早期的設備，包括當時世界最小的PVC重合槽、0號膠布機、印刷機及壓花機等，這些都是台塑企業的第一部機器，也是台塑企業的發展基礎。

陳其邁於致詞時表示，台塑從高雄獅甲發跡，慢慢成為台塑王國，不僅是台灣之光，更是高雄之光。更感謝台塑總裁王文淵與台塑集團成就如今美好的公園，除了全數保留原來工業遺跡，現今整體造景綠草如茵，富含歷史文化意義，令人眼睛為之一亮。同時也透露，旁邊還有一塊隸屬國有財產局的大空地，未來若是能與昆仲公園一起，將會是比農十六更大、更好的超級公園。

王文淵指出，高雄廠是我們台塑的「起家厝」，對高雄及台塑都具有特別的意義，所以2014年停產後，我們就申請了文化資產保存，除了捐贈5筆土地，也捐出了8.4億元成立基金會，設立「台塑王氏昆仲公園」。

回到1954年，台塑企業兩位創辦人王永慶和王永在先生，在當時「獅甲地區」成立福懋塑膠公司，也就是現在的台塑公司，興建台灣第一座PVC工廠。

台塑初期每天僅生產4公噸PVC，是當時全世界規模最小的PVC工廠，卻因為品質不良、成本高，連一噸都賣不出去，所以決定改善品質，以擴增產能來降低成本，之後再成立南亞（1303）公司，進行二次加工。

後來又在新北市成立新東公司，生產皮包、皮鞋、皮箱、窗簾和雨衣等三次加工產品，成功打開國際市場，才讓台塑企業站穩腳步，陸續又跨入紡織、纖維、石化及電子等相關產業。

王文淵表示，今日昆仲公園全面開放，特別展示了早期的設備，包括當時世界最小的PVC重合槽、0號膠布機、印刷機及壓花機等，這些都是台塑企業的第一部機器，也是台塑企業的發展基礎。「這個公園，我們希望能打造成，一個塑膠產業發展的教育園地，及文創空間，歡迎大家有空常來走一走。」