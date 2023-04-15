快訊

中共軍演讓兩岸觀光又無解 蔡英文拚600萬旅客恐跳票

國稅局認證「藝起發光」沒逃稅！宋逸民現身喊話阿Ben

台大嚴懲李明璁15年不能提升等 教評會遭影武者濫權？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看好高雄亞灣 購物中心暨商業地產協會組團南下找商機

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中 華民國購物中心暨商業地產協會看好高雄亞灣區發展決日力，率團參訪。記者王昭月／翻攝
中 華民國購物中心暨商業地產協會看好高雄亞灣區發展決日力，率團參訪。記者王昭月／翻攝

中華民國購物中心暨商業地產協會看好高雄投資潛力，專程參訪高雄亞洲新灣區，高市都發局長吳文彥特別說明亞灣2.0總體發展3大戰略，參訪團對於亞灣區媲美香港、新加坡等國際港灣城市的潛力印象深刻。

購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋率領台北、台中、桃園等地會員代表至高雄參訪，找尋高雄轉型升值契機；會員們看見亞灣區超高大樓林立，已超越台北信義計畫區，看好未來發展潛力。

高市都發局長吳文彥指高雄亞灣2.0都市計畫個案變更，已獲都委會審議通過，預計下周發布實施，市府將攜手國、公營事業地主，透過獎勵企業進駐亞灣媒合平台、招商融資利息、房地租金補助等誘因，促企業集團旗艦中心聚落成形。

吳表示，都市計畫發布公告實施後，會再配合經發局函頒「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」，由副市長層級整合相關局處，會同台灣港務公司、中油、經濟部加工區管理處等機關通力合作，打造為企業集團旗艦中心聚落，並發展水岸生活夜經濟。

都發局表示，亞灣2.0細部計畫因應企業及人才進駐，特貿區住宅比例將適度放寬至30%；另鼓勵企業投資營運總部及其附屬設施與高市策略性產業發展，適度將給予容積獎勵20%；另在都市設計基準，則透過都市設計立體通廊系統，串接捷運場站、旅運中心、水岸公園及住宅商辦，並設置夜間照明規範，營造日夜間水岸遊憩環境。

都發局致贈亞洲新灣區模型積木給中華民國購物中心暨商業地產協會參訪團。記者王昭月／翻攝
都發局致贈亞洲新灣區模型積木給中華民國購物中心暨商業地產協會參訪團。記者王昭月／翻攝

都市計畫

延伸閱讀

收汽車燃料費逾期未繳簡訊 高雄婦刷卡急繳遭坑1倍錢

「藍色狂想」創辦人紀華麟帶路 感受高雄Live音樂魅力

海風捎來家的記憶 淺堤唱出屬於高雄的歌

演唱會延長嗨 「加食延暢」體驗最海派續攤

相關新聞

看好高雄亞灣 購物中心暨商業地產協會組團南下找商機

中華民國購物中心暨商業地產協會看好高雄投資潛力，專程參訪高雄亞洲新灣區，高市都發局長吳文彥特別說明亞灣2.0總體發展3大...

首購天堂曝！這裡5成青年首次買房就是40坪以上

一般認為，年輕人資金有限，第一次購屋以30坪以內小宅居多，但根據桃園市桃園地政事務所統計，過去3年，35歳以下青年首購族...

中鋼盤價5月開平盤 終止連四漲

中鋼昨（14）日以平盤開出5月盤價，結束連四個月漲勢。董事長翁朝棟表示，目前市況處於保守觀望，惟只要基礎建設等利多政策積...

長榮釋展望 Q3旺季可期

長榮海運昨（14）日舉行法說會，總經理謝惠全表示，市場自然會有合理的調節機制，供需總會回到平衡點，展望維持「審慎不悲觀」...

碼頭怠工事件效應 遠東美國線運價勁揚

美西碼頭上周驚傳「類罷工」事件，目前運作已經恢復正常，最新一周美國線全面飆漲，遠東-美西線一周漲幅近三成，美東線漲幅近兩...

買方觀望 建商推案保守

市調機構五九一新建案昨日公布統計顯示，今年首季六都暨新竹縣市新推案金額達五八七一億，季增百分之四、年增百分之四十七，不過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦