看好高雄亞灣 購物中心暨商業地產協會組團南下找商機

中華民國購物中心暨商業地產協會看好高雄投資潛力，專程參訪高雄亞洲新灣區，高市都發局長吳文彥特別說明亞灣2.0總體發展3大戰略，參訪團對於亞灣區媲美香港、新加坡等國際港灣城市的潛力印象深刻。

購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋率領台北、台中、桃園等地會員代表至高雄參訪，找尋高雄轉型升值契機；會員們看見亞灣區超高大樓林立，已超越台北信義計畫區，看好未來發展潛力。

高市都發局長吳文彥指高雄亞灣2.0都市計畫個案變更，已獲都委會審議通過，預計下周發布實施，市府將攜手國、公營事業地主，透過獎勵企業進駐亞灣媒合平台、招商融資利息、房地租金補助等誘因，促企業集團旗艦中心聚落成形。

吳表示，都市計畫發布公告實施後，會再配合經發局函頒「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」，由副市長層級整合相關局處，會同台灣港務公司、中油、經濟部加工區管理處等機關通力合作，打造為企業集團旗艦中心聚落，並發展水岸生活夜經濟。