首購天堂曝！這裡5成青年首次買房就是40坪以上

一般認為，年輕人資金有限，第一次購屋以30坪以內小宅居多，但根據桃園市桃園地政事務所統計，過去3年，35歳以下青年首購族在桃園區買房，以31~40坪最多，占比達27%，其次依序為41坪至50坪、61坪以上。

合計桃園市桃園區青年首購族有多達8成，第一次買屋就是30坪以上，其中更有53%、超過一半的人購買40坪以上住宅。此一數據打破一般認知，也讓不少人覺得在桃園買屋很幸福。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，桃園先前均價一坪20萬上下，相對新北平均4字頭、北市7字頭，吸引許多雙北年輕人移居。由於房價便宜負擔輕，不只脫北族，在地年輕人買房也多會選擇3房、4房產品。

桃園市地政事務所根據實價登錄資料，分析2020年到2022年，轄區不同客群購買偏好，以及交易樣態。

統計顯示，整體購屋族中，約有四成為35歲以下青年首購，購屋坪數以31-40坪最多，計有27%，其次41~50坪，占26%，第三為61坪以上占15%。

一般認為21~30坪小宅，總價相對便宜，且不會太小的，最受青年首購青睞，但在桃園，僅有13%選擇這類產品。

雖然買大宅，但由於房價便宜，首購花費並不高，最便宜的中平地區，平均購總價只要709萬元，其他包括大有、龍安、藝文特區周圍等四個生活圈，購屋總價都是800萬元上下。

陳傑鳴表示，上述統計是從2020年到2022年，過去三年桃園房價仍算便宜，但這一波房市熱潮，桃園房價上漲不少，以近年桃園最火熱的青埔來說，短短三年間，房價從約2~3字頭，目前最高已衝到5、6字頭，原本不到千萬就可以買到3房產品，如今價格要1500-2000萬元，購屋預算幾乎需翻高一倍。