碼頭怠工事件效應 遠東美國線運價勁揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美西碼頭上周驚傳「類罷工」事件，目前運作已經恢復正常，最新一周美國線全面飆漲，遠東-美西線一周漲幅近三成，美東線漲幅近兩成。

美西最大、全球貨櫃吞吐量排名第九名的美國洛杉磯及長灘港兩港口，上周作業突然停擺，雖然碼頭已經恢復正常，然而勞資談判持續進行中，這次的怠工事件，業界普遍認為「不尋常」，直接推升運價飆漲。

業者揣測，船公司持續在跟碼頭工人針對合約內容談判，然而，去年運價高的時候雙方對於調幅就沒有交集，現在運價崩跌達八成，船公司在貨量減少及成本考量下，也無力再答應高價的合約，尤其船公司想要增加自動化設備解決勞力問題，一直被碼頭工會組織反對，運價崩跌後，碼頭工人的新合約談判陷入僵局。

因潛藏怠工的不確定性，近期要出貨到美國的客戶「剉咧等」，原本觀望的買盤都加快腳步進場訂艙位，刺激北美線近一周運價暴漲。最新上海集裝箱出口指數（SCFI）昨（14）日出爐，指數重返千點關卡、來到1,033.65點，上漲76.72點、周漲幅8.02%，已連續三周上漲。

其中，北美線飆風再起，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1,668美元，較前一周上漲376美元，漲29.1%；遠東到美東每FEU達2,565美元，較前一周上漲418美元，漲幅19.47%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達871美元，較前一周下跌6美元，跌0.68%；遠東到地中海運價每TEU達1,618美元，較前一周下跌3美元，跌幅0.19%。

碼頭 美國

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