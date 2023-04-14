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長虹建設拿下北士科合建案 推頂級商辦搶攻企業主買盤

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

長虹建設（5534）今（14）日公告與地主簽下台北市北投區新洲美段不動產合建案，全案公司分回比重為52.8%、地主為47.1%，長虹建設將出資負責興建，該案目前規劃為頂級商辦大樓，初估需投入工程成本約15億元。

長虹指出，該案分回比率為初步試算比率，詳細合建比率需依政府核定移入容積上限後為準。

長虹建設表示，新洲美段不動產合建案位於台北市北士科重劃區，產品以商辦大樓為主，未來銷售將以企業買盤為主力，至於採出租還是出售，尚未決定，視後續市況而定。

長虹建設2022年在「長虹雲端科技（WTO 14期）」、「長虹交響苑」兩大主力建案完工入帳，加上「長虹帝璽」部分挹注下，推升去年營運重回常軌，公司去年營收達87.04億元、年增79.5%，稅後純益達28.52億元、年增1.2倍，每股純益高達9.82元；長虹建設董事會決議將在6月28日舉行股東會，目前公司尚未公布股利政策。

長虹 建案

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