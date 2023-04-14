廣運成立半導體事業處 今年喜迎封測廠訂單入袋

「半導體產業面臨勞力稀缺挑戰，今年內自動化設備就會有客戶訂單！」廣運機械（6125）深耕智慧工廠與智慧物流產業，下一步將進軍半導體！執行長謝明凱14日出席高雄成功物流園區開幕典禮，透露今年自動化事業群已成立半導體事業處，今年就將有半導體客戶合作，而據了解，2024年內部預估半導體將貢獻部門10%營收。

物流發貨設備大廠廣運機械經過一年多重建，14日為位於高雄台糖成功物流園區內的一體式棧板式自動倉儲系統舉行開幕典禮，對於為何演而優則導地從設備商角色跨入物流倉儲營運？謝明凱坦言，這是一個示範廠區，可以把廣運所有最新科技都放入展示給客戶看。

董事長謝清福也補充，自建智慧倉儲服務讓廣運進入現場服務，可以更理解客戶的痛點，為內部研發產品過程的提問：「這已是最好的設備嗎？」找答案。

除展示完整智慧物流園區軟硬體整合能力，廣運也正式宣布除智慧製造跟智慧物流外，進軍半導體產業，5月將參加高雄自動化工業展，發表「半導體整廠自動化物料搬運系統」，提供半導體封裝測試產業自動化倉儲設備，2023年將成廣運「半導體元年」。

「半導體業需要高空搬運車（OHT）及無人自走車（AMR），我們會針對半導體通訊協定修改設計」謝明凱表示，半導體產業雖越來越受到台灣重視，但產業也面臨勞力下降挑戰，且半導體上游大幅擴廠吸納人力，封測產業也面臨勞力不足壓力，為此廣運提供了製程與製程之間的自動化解決方案，化解客戶人力需求壓力。

「目前已有幾家客戶洽談，今年就會有好消息！」謝明凱表示，今年廣運原設定30%業績成長目標，並未將半導體事業處貢獻納入其中，半導體客戶若順利下單將是目標以外多出來的成績。

目前廣運集團營收中，自動化事業群營收貢獻約20億元左右，主要應用於智慧製造及智慧物流，隨封測客戶對自動化需求殷切，廣運預估2024年半導體類客戶營收貢獻將占10%，以此推算將超過2億元。

廣運14日在高雄成功物流園區的智慧倉儲物流中心裝入自行研發的WMS（倉儲管理系統）、高速行走存取主機、智能無人搬運叉車（AGF），打造一座能每小時搬運80板物且多機入庫的智慧自動化物流中心，能24小時無人工作，無人車具備AI雷達系統，可自動充電。