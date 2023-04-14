永續循環經濟新模式 亞果打造ARGO Island 澎湖青灣Villa永續美學問世

ESG當道，亞果遊艇集團結合在地、環保、再生、循環四大概念推出「永續循環經濟」新模式，在澎湖青灣打造亞果島(ARGO Island)，將18公頃閒置土地華麗轉身為座落38間獨具特色、獨步全球的遊艇會度假島嶼開發案。

為與世界接軌，亞果特引進國外常見、台灣首次採用的國際競圖方式評選度假村設計，以「永續循環，綠色經濟」為核心理念吸引了各國包含日本、美國、加拿大、中國（香港）、波蘭……等國際80組作品參賽，最終評選出17組優勝作品，今(14)日舉行頒獎典禮暨設計發表會，澎湖縣長陳光復、波蘭駐台辦事處處長高則叡、亞果遊艇集團董事長侯佑霖、及五位國內外大師組成的評審團成員都親自蒞臨頒獎典禮，見證這歷史的一刻。

旅遊業者Booking.com公布2022年永續旅遊報告中調查發現，旅客十分重視旅行對環境造成的影響，有八成台灣旅人表示往後12個月希望能以更永續的方式旅行，比前一年高近兩成，顯示國人越來越重視環境永續議題；且聯合國所訂定的永續發展目標亦是鼓勵使用再生能源、促進在地綠色經濟、減緩氣候變遷以及創造生物多樣性。

呼應ESG、永續旅遊及永續發展新趨勢，亞果遊艇集團在規劃澎湖青灣山城Villa的開發與營運時，獨創「永續循環經濟」新模式：即以澎湖當地特有的在地材料如蚵殼、砂砱作為建材(再生)；規劃太陽能等替代性能源發電(環保)；並採「分時度假」(Time Share)的營運模式(循環)，整合在地、環保、再生、循環四大概念，體現綠色商機和藍海商機1+1>∞的無限可能。

《財訊》曾提出「國民旅遊偏好大調查」，調查結果發現台灣人最中意旅遊的縣市，澎湖縣位居第二，因遠離塵囂與都市紛擾成為旅人的度假首選，這也是為何亞果選定澎湖青灣作為ARGO Island「永續循環經濟」模式示範地時，能廣大吸引國內外80多組設計大師報名參加。亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，亞果不惜耗費時間、人力與開發成本，決定採用業界首創的分時度假村國際競圖模式，就是希望與國際接軌，落實「永續循環經濟」新模式，讓台灣被世界看見。

這樣的理念也得到陳光復的肯定，親臨現場擔任頒獎嘉賓。全案評審團-日本女子大學校長篠原聡子、參與美日澳多個跨國大案的建築師戴育澤、知名建築師許清俊、建造台灣第一座綠建築圖書館的建築師張清華、開啟國內閒置空間再利用風潮的教授劉舜仁、將回收垃圾研發為各種新材料，實踐循環經濟在國際間享譽盛名的小智研發執行長黃謙智也都特別到頒獎典禮現場見證歷史。

青灣Villa國際競圖結果出爐，最終由學生組7名、專業組10名勝出，若審議及工程順利，預計114年可完成38棟度假Villa工程。而新型態的分時度假方式讓Villa買家透過共享經濟的概念同時可投資與自住，投報率預估達6~8%，且買家每年享120天自住使用，引來不少投資人的關注，也已有買家出現。