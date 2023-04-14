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地緣政治緊張 安馳受惠於航太軍用商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商身為供應鏈一環，營運表現難免受到市況影響，不過法人預估，安馳（3528）業績將持續受惠於航太、軍事工業、通訊測試方面的出貨量明顯提升。

安馳首季合併營收為18.29億元，季增23.4％、年增21.5％。安馳表示，3月業績受惠於兩大代理產品線ADI與AMD，在工業、儀器設備測試及軍用等應用出貨量提升。

安馳指出，因應近期國際局勢、兩岸政治緊張緣故，政府持續提升國防預算，軍用需求成長態勢強勁，帶動兩大產品代理線在航太、軍事工業、通訊測試方面的出貨量明顯提升，隨著ADI及AMD高階整合方案出貨量持續成長，及新產品線效益逐步發酵，可望提升整體營收貢獻。

展望上半年，安馳認為，政府對軍事國防的重視，將可提升軍用方面需求訂單成長，帶動軍事航太、通訊設備測試的出貨量提升；AMD代理線在工控及自動化測試應用的需求逐漸轉強，彌補半導體產業庫存去化對業績造成的影響，該公司將持續優化產品組合，提高ADI及AMD兩大代理線與其他產品線的整合度，並積極拓展新代理產品線。

安馳 AMD 航太

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