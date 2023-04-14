搶搭醫美復甦列車 佐登、麗豐、羅麗芬重啟大陸布局

疫後美容醫美產業搭上復甦熱潮，重新啟動布局。包括麗豐-KY（4137）喊出今年大陸恢復展店，可望淨增加400店，佐登-KY（4190）也預計今年加大拓點力道，將再增加百間門市。羅麗芬-KY（6666）則是3月已順利開出大陸首家雙美直營店，今年預計在福建旗艦店周邊再新開3至4家雙美衛星店。醫美股迎接大陸疫後商機稱得上火力全開。

羅麗芬-KY表示，大陸目前醫美行業雖仍未全數回到疫情之前，但已在逐漸復甦中，福建雙美旗艦店已於3月19日開幕試營運，本月將正式開幕，待旗艦店運作順利後，預計將在福建再開出坪數約100-200平方米的衛星店，今年在大陸的雙美直營店將來到4至5家。

同時，公司也跨入原料端的開發生產，原料提取車間及生物發酵車間，預計於今年第3季建成，透過自行生產提取原料，來達到產品差異化與降低成本的效益。除了原料，公司也計畫自行生產包括玻尿酸等醫材，目前已在證照申請階段。

在生產基地方面，羅麗芬-KY福建總部廠房擴改建將於2024年完工投入使用，預計年產能可倍增。公司表示，新建的兩棟生產大樓已有一棟在去年底封頂，今年下半年就有部分樓層可運作，整體總部廠房擴建完成預估會在明年底前，將可同時供應傳統渠道、大客戶渠道、新零售渠道及雙美渠道等需求。

佐登-KY表示，隨著民眾逐漸回到正常生活，集團全球門市的回店率都陸續走揚。其中，中國大陸地區在解封的效應也持續倍增，大部分地區回店率已經都超過了九成，也因此計畫大陸今年將再開出兩間醫美診所全力搶攻卸下口罩的商機，並祭出員工合夥、鼓勵優秀店長創業開店的方案，與各省份門店倍增的加盟店拓點計畫相輔相成，今年將再增加100間以上門市。

麗豐-KY也表示，對於疫情放緩、解封後的營運表現充滿信心，看好大陸經濟發展將以消費升級、擴大內需等策略重點，目前除了規劃全年在各省份進行多場次的招商說明，朝全年加盟店淨增加400家為目標，亦訂出既有店家全年單店各營運指標力拚正成長的目標。