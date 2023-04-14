台塑暨慶寶勤勞基金會 推動「社福機構工讀計畫」

自2014年起，台塑企業暨慶寶勤勞基金會（創辦人：王永慶）結合多家社福機構，提供大專院校學生工讀機會，迄今已媒合超過2,500人、投入逾1億元。台塑企業表示，不僅可讓學生透過工讀自食其力，也對學生生涯規劃有實質幫助，在完成學業之餘能持續參與社會服務，為社會盡一份心力。

台塑 （1301）企業表示，在現今科技環境快速變遷、講求效率的時代，人與人之間的互動更多是透過社群平台，因此服務人群的處世態度更顯得重要。因此與慶寶勤勞基金會一起，與早療機構及據點、樂齡健康活力中心、老人福利單位及身障機構等社會福利單位，提供各科系大專院校學生學期及暑期工讀機會，讓學生透過工讀自食其力、賺取生活費、提早體驗職場，更培養學生回饋社會的服務精神，並藉由服務與付出體會不同的生命歷程。

台塑企業強調，服務社會的工作並非社工相關人員的權力，而應是全民的義務。各科系的大學生可透過參與慶寶勤勞基金會「社福機構工讀計畫」，實地進行服務及學習，累積經驗與認知，培養覺察、思考及解決問題的能力，涵養公民人文關懷的情操，進而成為社會資源的提供者、幫助他人的人。

此計畫自2014年開始執行至2022年底，已累計媒合超過2,500人次，累計投入超過1億元，並有21位工讀生畢業後，因表現良好獲機構聘為正職人員，就讀的科系更涵蓋了社會心理、遊憩與運動、藝術及教育、財經、電機工程等學群。

台塑企業表示，只要有熱忱、願意付出，所有科系的學生皆可以從自身開始，為社會、尤其是弱勢族群做出貢獻。歡迎申請慶寶勤勞基金會「社福機構工讀計畫」，為自己的人生開啟另一扇窗，詳細資訊請至官方網站查詢。