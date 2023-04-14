打敗北屯！台中「這區」房價3年漲4成最多

東森房屋研究中心指出，之前房市表現平淡的台中市東區，近年在大車站計畫坐鎮下，房價快速飆升，統計實價資料，近3年台中以東區房價漲幅最為顯著、高達40%，打敗七期，水湳經貿園區，北屯等熱區。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，前兩年東區的平均房價還在1字頭，現在已經站穩2字頭，區域房價漲勢相當驚人，而且未來隨著建設題材的落實，區域房價仍有繼續走揚的空間，房市前景值得期待。

黃勝暉表示，東區開發較早期，區內設有建國市場、秀泰站前店、帝國糖廠、湖濱生態園區、樂業寵物公園、湧泉公園等設施，生活機能相當成熟，又有成功國小、大智國小、樂業國中、育英國中等多所學區。

在交通方面，東區有74快速道路、台鐵精武站、台中火車站等，南來北往非常方便，最快僅需20分鐘左右就可以到達七期新市政中心。

黃勝暉指出，東區建設題材也很豐沛，除了大車站計畫為東區發展注入活水， Lalaport購物商場、建國市場重新翻修、鐵路高架化等建設項目的啟動，也讓東區房市能見度快速提高，部分新建案的開價甚至可以站上5字頭。

黃勝暉表示，與周邊的西屯、北屯動輒4字頭以上的房價相比，東區的CP值相當不錯，對於預算有限的小資族、首購族來說很有吸引力，除在地居民外，近年來東區也吸納了不少精華區的外溢買盤。