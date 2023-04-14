進軍智慧物流 廣運子公司群豐欣業今盛大開幕

物流發貨設備大廠廣運（6125），今（14）日旗下群豐欣業公司於高雄台糖成功物流園區，隆重舉行開幕典禮，並展現智慧物流系統發展成果。

廣運集團董事長謝清福表示，成立群豐欣業起因於廣運三年前協助台糖公司重新增修建置完成一體式棧板式自動倉儲系統，該系統為33米高、11個高速走行存取主機(Crane)、儲位1.5萬個、及由廣運自行開發智慧管理平台 WMS (Warehouse Management System，倉庫管理系統)並結合ERP系統及無人搬運車AGV (Automated Guided Vehicle)等，除了可作為廣運提供潛在客戶的「工程實績展示基地」，並進行實際運作驗證，也為客戶發展「持續優化設備軟硬體」，期許能替客戶創造更好的競爭優勢。

群豐欣業所提供的智慧自動倉庫體驗有別於優於傳統平面倉庫，主要具備五項優點包括：

1.設備安全：無人為作業工安疑慮。

2.作業高效：立體化設備，有限土地高效率運用。

3.料帳正確：帳料一致、大幅降低傳統倉庫的紙本作業困擾。

4.節省人力：可24小時自動化作業，不會有超時工作人力短缺的問題。

5.倉儲管理系統(WMS)： 自動串連前後端資訊，提供使用者即時有效的資訊。

廣運在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備一直持續獲客戶高度肯定，涵蓋客戶有全聯、中華郵政、中國石油、遠雄港、杏一、酷澎、宅配通、momo、Pchome、新竹物流、捷盟(康是美)及統昶等。

在智慧物流發貨系統建設方面，廣運通常提供有：自動倉儲、自動分揀、無人搬運車、輸送機、環形台車、龍門系統、自動拆棧機器人，電子標籤檢貨系統、自動開箱/貼標/秤重/封箱/捆膜等設備，並且搭配廣運自行開發智慧管理平台 WMS進行整合，彈性調度自動化設備進行各種運作，並與客戶的MES 及ERP 進行垂直系統整合，滿足客戶多元化客製需求。

廣運持續為客戶建置先進的物流中心，並提供永續的售後服務，這是維繫客戶營運的兩隻腳。廣運力求做得更好，設身處地理解客戶需求並了解客戶的痛點，實際參與運作是最好的方法。因此和台糖公司合作，期許能提供客戶更佳的物流解決方案，讓智慧系統運作及高效營運操作成為客戶物流營運的基石。