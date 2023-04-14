超過一半 台中人最愛買新屋 專家點出關鍵
新屋房價高，但仍是國人優先選擇，根據聯徵中心2022年第四季房貸資料，3年內新成屋案件占整體樣本數39.6%，排名第一，比十年前增加13個百分點，也創下聯徵資料的歷年新高紀錄。
進一步觀察第四季聯徵資料，六都申貸購買3年內新屋的占比，以台中市占54%最多，其次是桃園市45%，占比最小的則是台北市占11%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年新興重劃區遍地開花，推出不少首購產品，由於總價較低，預售屋分階段付款壓力小，且具未來發展性，加上新屋貸款條件較好，吸引許多年輕首購族進場買屋。
她表示，其中台中市是重劃最積極的縣市，像是11期、14期、廍子、水湳經貿及各單元重劃區，吸引眾多建商購地推案，新屋量大，可選擇物件多，其中不乏低總價產品，因此超過一半購屋人選擇新屋。
桃園情況也相同，近年有青埔、A7、中路特區、小檜溪，經國特區等推案熱區，屋齡輕、單價低，不只吸引在地民眾購屋，許多脫北族也到桃園買屋。
台北買新屋占比最低，主要是北市開發趨近飽和，多半得靠都更才能推新案，但新案總價門檻高，使得台北購屋族只能「買老」或「脫北」，因此成為新屋申貸交易最少的區域。
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