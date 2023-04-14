廣運集團旗下郡豐欣業開幕 為集團拓展智慧物流開新頁

在台成立已近47年的物流發貨設備大廠廣運（6125）正式跨足物流市場，旗下群豐欣業公司於高雄台糖成功物流園區的物流中心，今日舉行開幕典禮，廣運並藉此機會展示智慧物流系統發展。

董事長謝清福表示，成立群豐公司的緣由，原本是要替台糖物流園區做自動化物流規劃系統，但台糖最後建議由廣運集團親自經營，台糖只收取租金，經團隊評估後決定投入，藉此能深層了解物流體系運作及建立智慧化進出配送系統。

謝清福表示，群豐在2021年完成改建後遇上疫情，因此所有棧位全數租給衛福部儲放防疫物資，隨著疫情趨緩，衛福部釋出一半棧位，群豐於是決定自主營運。

謝清福強調，群豐位於台糖物流園區的自動化倉儲系統，高度33米、11個高速走行存取主機(Crane)、儲位15000個、並導入廣運自行開發的智慧管理平台 WMS (Warehouse Management System, 倉庫管理系統)，並結合ERP系統及無人搬運車AGV 等，除了作為廣運提供潛在客戶的「工程實績展示基地」，並進行實際運作驗證，也為客戶發展「持續優化設備軟硬體」，期許能替客戶創造更好的競爭優勢。

廣運執行長謝明凱表示，廣運在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備涵蓋客戶有全聯、中華郵政、中國石油、遠雄港、杏一、酷澎、宅配通、momo、Pchome、新竹物流、捷盟(康是美)及統昶等。廣運在智慧物流發貨系統建設方面，通常提供有：自動倉儲、自動分揀、無人搬運車、輸送機、環形台車、龍門系統、自動拆棧機器人，電子標籤檢貨系統、自動開箱/貼標/秤重/封箱/捆膜等設備，並且搭配廣運自行開發智慧管理平台 WMS進行整合，彈性調度自動化設備進行各種運作，並與客戶的MES 及ERP 進行垂直系統整合，滿足客戶多元化客製需求。

廣運去年合併營收約53.6億元，年增33％；毛利率18.6%，稅後純益4.7億元，每股純益1.91元，董事會通過發放現金股利1.62元，股息配發高達85%。今年3月單月營收5.3億元，年增33%，首季合併營收累計13.4億元，年增13.3%。