招商條件再放寬 高捷O13聯開案今二度公告

「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」今（14日）二度公告徵求投資人，高雄市捷運局表示，考量近年不動產市場經營環境變化及因應中央政策方向，本次招商進行重大調整，包含地主（市府）分收比例從40%調降為30%，權利價值權利金機制也取消，回歸房地分配典型作法，減輕投資人初期資金壓力，期能加速捷運聯合開發。

橘線鳳山O13大東站區位於在大東藝文中心對面，基地面積約為3602坪，與9.37公頃的大東濕地公園為鄰，周邊學校、醫院與公共設施生活機能完整，區位條件優異，預估引進民間投資興建金額為97億元，並規畫公共托育、日間照護中心等公益設施。O13站聯開案與O10衛武營站去年首度招標後無人投標，今年初宣告流標。

高雄市副市長林欽榮表示，去年公告期間碰上烏俄戰爭等大環境因素，包括國際間原物料波動、我國央行數度升息等多種因素影響，整體不動產市場環境的投資氛圍轉趨保守。捷運局通盤檢討全案招標條件，本月11日公告修正「高雄市政府辦理大眾捷運系統土地開發權益分配須知」，開發後市府房地分配比例調降為30%、權利金取消外，參照北捷、中捷經驗，鑑價基準日也由原本「申報開工日」提前為「建造執照領得日」，可縮短半年到9個月，更能符合市場需求。

捷運局長吳義隆表示，O13站聯開案此次二度公告，還有幾項重大改變，開放投資人得考量實務及規畫彈性，可採至多2期分期開發；參照公辦都更案或促參案經驗，申請人資格條件設定總負債金額（即財務能力），從原本權益3倍調整至4倍。