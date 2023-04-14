雄獅股價續飆 市值漲破150億元創歷史新高

雄獅（2731）受惠出境需求強勁，法人估，雄獅今年首季將繳出盈餘數字，單季每股純益挑戰1元，激勵雄獅股價大漲，今（14）日盤中股價來到178元，漲幅逾8%，已逼近歷史新高水準。從市值的角度來看，則是已提前衝上歷史新高，以今日盤中高點計，雄獅市值已來到158億元，不僅今年市值衝破百億大關，且今年以來市值淨增70億元。

法人表示，隨著出國人數持續恢復，以及國際航班持續增加，雄獅今年營運可望步步走升，營運動能表現強勁。若以毛利率仍可維持去年第4季的高水準來看，則首季稅後淨利可超過8億元，每股純益有超過1元的實力。

雄獅近期股價飆漲，今年以來股價漲幅達67%，雖然距離歷史高點186.5元還有一步之遙，但因股本擴充，今年以來市值已經突破百億元大關，並在近期持續飆高，來到158億元的水準，創下新高表現。

雄獅股價飆升，從籌碼面來看，外資近3個交易站上賣方，累計近五個交易日賣超978張，出現逢高調節的跡象，不過，自營商則是大玩「你丟我撿」，累計近五個交易日買超630張，投信則小賣200餘張。

雄獅表示，今年日本櫻花祭平均團費約較疫情前上漲三成以上，4月中旬將有名古屋、東北、北海道等地的櫻花季接棒，可望一路到旺5月上旬。另外，雄獅與星宇航空4月開始合作的關島包機共22架次，目前銷售表現熱絡，銷售已突破六成，關島距離台灣飛行時間僅需3.5小時，也是距離台灣最近的美國領土，台灣旅客入境免簽證，具備優勢。

此外，企業獎勵旅遊的接單從3月以來市場需求十分強勁。雄獅表示，目前接單已達6月，約有七成是海外旅遊。海外員旅又以日本線與東南亞占大宗，約達六成，另有三成為歐洲線。主要反映受疫情壓抑3年的企業旅遊預算增加。