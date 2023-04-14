買新屋占比創新高、老屋也衝高 專家揭2原因
一般觀念，購屋人普遍「喜新厭舊」，台灣房屋統計聯徵中心資料顯示，其實民眾購屋朝兩極化發展，新成屋雖受歡迎，但也有很多人選擇30年以上老屋。
根據聯徵中心2022年第四季房貸資料，3年內新成屋案件占整體樣本數39.6%，排名第一，也創下聯徵資料的歷年新高紀錄。但同時，30年以上的老屋占比21.1%也衝到第二名，第三則是21-30年房子，占比16.3%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購屋屋齡兩極化，主要有兩個原因：
第一是近年新興重劃區遍地開花，許多首購看上重劃區總價低，預售屋付款壓力小，區域發展未來性高第三大優勢，進場買屋，且疫後接案型SOHO族增加，一般事務所型態的新屋交易也增加。
第二，2005年修訂《建築技術規則》後，規定8層樓以上住宅須設置2座安全梯，此後建案公設比拉高，也讓目前市場上屋齡逾20年的建物，享有相對低的公設比，居住坪數實在，吸引務實購屋族購入。
第一建經研究中心副理張菱育指出，3年以內新成屋屋齡新、尚未折舊，包括預售屋交屋後的整批貸款，去年核貸成數近8成，利率約1.4%~1.9%，比起30年以上老屋平均約7成5、貸款利率1.5~2%，新成屋貸款條件相對較佳。
不過屋齡新的社區，多會規劃公共空間和休閒設施，公設比大多較高，實際室內使用坪數較小，價格也比同區中古屋高，且部分新興重劃區的地點較偏，購屋族下手前可先評估周邊生活機能成熟度，和點燈率，避免日後轉手不易。
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