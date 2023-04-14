和泰集團小金雞車美仕在台成立20周年 華亞新總部落成啟用

和泰（2207）集團旗下小金雞「車美仕股份有限公司」(簡稱車美仕)，4月14日在桃園龜山華亞科技園區新總部大樓舉辦「20周年慶祝大會暨華亞新總部落成開幕典禮」，車美仕的合併營收達新台幣120億元，隨著新大樓的完成將擴大建立汽車用品產業全球價值鏈 成為集團MaaS新事業助力，車美仕營收、獲利也將再度衝高。

今天現場嘉賓雲集，包含和泰汽車董事長黃南光、車美仕董事長蘇純興、國瑞汽車董事長長沼一生、日本豐田汽車子公司TCD (TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT)社長稲垣和也，以及日本豐田汽車多位重要主管、台灣豐田的各經銷商代表參與盛會，共同見證車美仕的成長及對未來的發展願景。

車美仕董事長蘇純興表示， 20年前和泰汽車為滿足客戶對汽車用品需求、拓展汽車周邊事業，在楊梅物流中心成立車美仕。當時只有十幾位員工，經過20年的發展，車美仕現今旗下已有四家關係企業及合計員工達400人。

2012年獲得日本豐田子公司J-TACS (現為TCD)入資，進而開啟海外用品銷售事業，業務逐步擴及日本、中東、南非、東南亞、北美、及南美等市場，成功帶領台灣車用電子零配件供應商拓展海外市場。

因應汽車產業電動化、智能化、聯網化的趨勢，近年來車美仕成功發展車聯網系統平台服務，並持續升級服務內容，除了提供車主具有擴增實境(AR Navi)功能的智慧導航、24小時愛車守護、行車助理、里程日誌等服務外，並且提供了車上影音串流、及OTA雲端更新等，全新的在地化聯網服務，車聯網會員累積超過20萬，已成為全台最具規模的車聯網系統平台。

未來，車美仕將以車聯網平台為核心，以次世代主機、Smart Cabin智慧座艙為發展方向，進一步整合車輛電子儀表板、智慧車載系統，串連車內多屏和行動終端設備，建立完整的車聯網服務生態系，逐步轉型為Mobility 軟體/硬體服務整合方案商，朝著「全球移動服務整合領導者」的目標邁進。

而全新落成啟用的車美仕華亞新總部大樓，就是邁向此目標的第一步，也是車美仕的全新起點。車美仕華亞新總部大樓共有地上9層、地下3層，總面積達5,772坪。為了讓海內外來訪的顧客，實際體驗車美仕的核心商品，1樓設置有展示車美仕核心商品的「互動展示區」，以及可提供實車展示、安裝教育、用品試裝評價的「多功能車間」；此外為了實踐對顧客的承諾，持續提供創新、高品質的產品及服務，3樓及4樓全新設置「智能製造中心」及「自主實驗室」，從設計、開發、驗證、生產、架裝、行銷到售後服務，提供更完整、完善的一站式服務，從源頭掌握研發及後端的產製技術，一舉提升整體品質及商品核心競爭力。

車美仕主要從事TOYOTA及LEXUS兩大品牌之汽車用品設計、研發、企劃及銷售、服務，同時配合國瑞汽車整車輸出中東六國業務，進行用品之設計與集中安裝，以及汽車售後服務用品等業務。近年，車美仕持續拓展海外市場，2011年成立凱美士汽車科技(上海)有限公司、2012年與廣汽商貿集團合資，成立廣州廣汽商貿長和汽車科技有限公司，成功展開中國市場業務。2012年日本豐田旗下用品公司J-TACS(現為TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT)投資入股，加速車美仕全球市場佈局。 車美仕在台成立20周年暨華亞新總部落成啟用典禮。記者黃淑惠/攝影 車美仕董事長蘇純興、總經理賴宏達為車美仕在台成立20周年暨華亞新總部落成啟用典禮送上祝福。記者黃淑惠/攝影 車美仕是台灣唯一豐田授權汽車零組件供應商，在台成立20周年暨華亞新總部落成啟用