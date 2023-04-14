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中鋼今年股東會紀念品 「傘Ｑ（Thank you)」亮相

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鋼推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」。照片／中鋼提供
中鋼推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」。照片／中鋼提供

備受股民們矚目的中鋼（2002）股東會紀念品今（14）日亮相，中鋼為回應股東以往對該公司贈傘的肯定與喜愛，精心推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」，傳遞中鋼常懷感恩之心，時時與股東相伴，無論環境如何變化，堅持以優質產品創造幸福美好生活之意。

中鋼指出，「傘Q」有五大特點，包括1.中鋼品質：傘骨採用中鋼生產之優質線材及冷軋鋼，並搭配玻璃纖維，承載天候考驗，抗風耐雨，展現「韌性中鋼」特質。

2.在地永續：傘布及傘骨原料均採用MIT臺灣在地低碳製程生產之優質產品，為國內環境及經濟貢獻心力，追求品質，也與地球共好，是企業ESG的具體實踐。

3.實用設計：自動三折開合、精巧方便攜帶，傘面兼具防潑水及抗ＵＶ功能，晴雨兩用皆宜。

4.花現幸福：傘面以柔和色調輔以簡約線條，勾勒中鋼集團總部大樓，及高雄市前鎮河畔由中鋼所認養，花語意涵感恩與幸福的風鈴花，傳遞中鋼不忘初心「Our Quality, Your Better Life」的經營理念。

中鋼期望，這不僅是一把傘，而且是一把讓使用和看到的人都感受到幸福的傘，無論天晴或風雨，使用「傘Q」都能花現幸福、掌握更多生命中的美好事物；同時散播幸福，與中鋼一起為更好的臺灣而努力。

中鋼推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」。照片／中鋼提供
中鋼推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」。照片／中鋼提供
中鋼推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」。照片／中鋼提供
中鋼推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」。照片／中鋼提供
中鋼推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」。照片／中鋼提供
中鋼推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」。照片／中鋼提供

中鋼 股東會紀念品

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