中鋼今年股東會紀念品 「傘Ｑ（Thank you)」亮相

備受股民們矚目的中鋼（2002）股東會紀念品今（14）日亮相，中鋼為回應股東以往對該公司贈傘的肯定與喜愛，精心推出今年度股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you)」，傳遞中鋼常懷感恩之心，時時與股東相伴，無論環境如何變化，堅持以優質產品創造幸福美好生活之意。

中鋼指出，「傘Q」有五大特點，包括1.中鋼品質：傘骨採用中鋼生產之優質線材及冷軋鋼，並搭配玻璃纖維，承載天候考驗，抗風耐雨，展現「韌性中鋼」特質。

2.在地永續：傘布及傘骨原料均採用MIT臺灣在地低碳製程生產之優質產品，為國內環境及經濟貢獻心力，追求品質，也與地球共好，是企業ESG的具體實踐。

3.實用設計：自動三折開合、精巧方便攜帶，傘面兼具防潑水及抗ＵＶ功能，晴雨兩用皆宜。

4.花現幸福：傘面以柔和色調輔以簡約線條，勾勒中鋼集團總部大樓，及高雄市前鎮河畔由中鋼所認養，花語意涵感恩與幸福的風鈴花，傳遞中鋼不忘初心「Our Quality, Your Better Life」的經營理念。