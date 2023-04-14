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建商縮了！首季推案探新低 一級戰區靜悄悄

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南市329檔期推案仍多。圖／591新建案提供
台南市329檔期推案仍多。圖／591新建案提供

591新建案統計指出，全台第一季推案扣除商辦後，住宅總銷僅4100多億元，為2021年Q3以來新低。推案個數326件、戶數2.3萬戶，也均較上季或去年同期量縮1~3成，持續走跌。

至於房價，除了台北市因豪宅領漲，成交價衝上每坪130萬大關，季漲16%，其餘地區漲勢皆放緩，台南季漲1%，新北4%，高雄、台中均6%，新竹因上季竹北高價案進場墊高基期，本季下跌一成。

目前新北新案均價一坪57萬，新竹，台中在43萬元下下，台南、桃園、高雄均為3字頭。

591新建案表示，央行升息循環未見盡頭，加上房價修正幅度有限，不僅建商保守應對，買方也不願貿然挺進，隨著下半年還有打炒房新制上路、總統大選等干擾，預料這波僵局還會持續好一陣子。

根據調查，台北市首季在「敦南霖園」、「台北之星」等每坪開價近300萬的頂級豪宅拉抬，加上商辦市場火力全開，一口氣有「京華廣場」、「忠泰世界廣場」等案公開，刺激價量衝高。

不過受房價基期過高，加上部分業者讓利空間有限，現階段除非個案在價格或規劃上具有亮點，否則難以吸引買方出手追價，也讓住宅買氣持續下滑。

新北市近年因累積推案量大，當前又適逢利空夾擊買氣放緩，開季動能全面熄火。第一季新北市清一色為中小個案掛帥，總銷50億以上的指標案幾乎銷聲匿跡，如三重、淡水等一級戰區更是靜悄悄。

桃園市目前當地建商重心由獵地開案轉向去化餘屋，像329檔期就有建案祭出送家電、贈品等來衝刺買氣，整體而言賞屋人潮雖有所回籠，但因買賣雙方對價格認知仍有落差，距離市場回春仍有得等。

新竹推案水位同樣持續走跌，新案開價、成交價與上季相比雙雙出現跌幅，為各縣市唯一價量雙減的地區。

台中市本季持續度小月，由於房價漲幅過快，新建案平均開價及成交價均已站穩4字頭，加上升息、打炒房等利空壟罩，買氣持續卡關，目前案場每周平均來人已跌落至9組，較上季或去年同期的13組明顯有落差，也是各縣市最低。

台南市今年開季延續329檔期氣勢表現獨走，在新案遍地開花的助攻下，總銷金額從去年同期177億衝高至751億元，量能大增近600億，年成長達3倍多。本季推案重心落在安南、永康、善化或新市等蛋白區，價格較市區相對親民，也陸續吸引民眾上門看屋，人潮有回溫跡象。

高雄市去年第4季推案爆發，拉高推案基期，導致本季個案數、總銷與戶數呈現季減。不過今年受惠小港、楠梓、仁武等區等地新案公開，表現尚稱穩健，像楠梓區就陸續有醞釀已久的新案加入，帶動當地總銷金額突破百億元大關。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

買氣 建案

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