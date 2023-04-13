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零售電商平台CYBERBIZ 打造「CYBERBIZ SMART STORE」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣零售電商平台CYBERBIZ看好線上線下虛實整合OMO商機，執行長蘇基明表示，看準電商趨勢個人化時代來臨，消費者追求體驗，再加上社群商務蓬勃，打造「CYBERBIZ SMART STORE」，用以協助品牌客戶全力搶攻OMO商機。

CYBERBIZ今年品牌客戶已突破3萬5千家，這兩年受惠疫情推波，用戶數大幅提升75%，品牌客戶網站成交額（GMV）成長。疫情告一段落，觀察電商成長趨緩，從去年中到現在，零售業明顯感受實體復甦力道強勁，儘管疫後消費回到實體通路，降低線上成長動能，但疫情期間養成的線上購物習慣，預料仍會推升台灣整體線上購物的滲透率持續提升。

蘇基明表示，電商市場的前景仍看好，根據《未來流通研究所》資料顯示，推估到2030年台灣零售業整體網路滲透率有機會突破20%，銷售市場規模更有機會接近兆元。

CYBERBIZ為台灣零售電商平台，開發品牌購物官網、智慧門市POS、智慧倉儲WMS系統和跨境電商的一站式服務系統業者。今年推出CYBERBIZ PAYMENTS，內建AI智慧動態風控系統，一站整合，省去複雜多方金流串接，讓消費者的刷卡過程更便捷順暢，提升訂單付款成功率，並即時評估交易風險，考慮多項訊號，在需要的時候採用動態 3D 驗證機制，保護商家與消費者的交易安全。新推出SMART STORE，力求實現OMO情境，並結合後台AI智慧應用，成為輔導品牌轉型及獲利的利器。

2021年推出的CYBERBIZ GLOBAL計畫，目前已在北美、日本落地，4月21日東南亞站將正式開站，呼應國家南向政策，並讓亞洲的跨境觸角從東北亞延伸到東南亞；伴隨用戶數不斷成長，看好第三方物流需求激增，CYBERBIZ倉儲物流規劃，既林口倉之後，今年位於楊梅 4,500坪的第二倉也將於6月啟用。

跨境電商 零售業

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