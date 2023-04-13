2023母親節蛋糕 《樂沐糕餅舖》推出「莓果花園」
搶攻母親節蛋糕商機，國內知名法餐品牌《小樂沐Le Côté LM 》旗下的《樂沐糕餅舖》，今年推出「莓果花園」蛋糕，標榜採用新鮮純淨的食材、低糖、純手工打造豐富層次的牛奶慕斯蛋糕，鎖定高端客層。
樂沐糕餅舖品牌行銷經理游佳鑫表示，目前實體門市與線上官網皆已開放預購，即日起至4月30日，活動期間預購有九折優惠。
曾經多次榮獲亞洲50最佳餐廳的《小樂沐Le Côté LM 》，是由亞洲最佳女廚師陳嵐舒所打造的法餐品牌。目前旗下除了《樂沐糕餅舖》之外，還有《Gubami Social 》牛肉麵，每碗要價800元。
其中，《樂沐糕餅舖》已進駐台中新光三越百貨地下二樓，第二店預計11月在台北市信義計畫區開出，而《Gubami Social 》牛肉麵，則已在台北新光三越A9開出第一店。
《樂沐糕餅舖》一如天生麗質的雪白，主廚鄧又慈替牛奶慕斯蛋糕穿上一襲莓紅，讓人搖曳味蕾的輕盈果香。
而在這份清新柔軟中，搭佐三層內餡，巧妙融合綜合莓果可可甘納許(Ganache)，以來自法國的巧克力品牌法芙娜(Valrhona)「孟佳里極品可可豆」，加入草莓、紅醋栗、覆盆子三種莓果果泥，再拌入新鮮果粒，造就清爽果香的濃郁內餡。
另一靈魂內餡，同樣選自法芙娜100%可可製成的可可粉，以純天然可可脂取代植物油，製成不膩口的可可海綿蛋糕，與牛奶慕斯相互襯托，細膩堆疊起法式風味，要收服擔心甜膩負擔的媽媽。
映入眼簾的花圈造型，上方以絲滑香緹奶霜搭佐新鮮覆盆子、草莓酒凍與葉片造型的苦香巧克力，綻放多彩的淡雅花圈；在尾韻中的小驚喜，是底部完美比例的奶油酥餅，以綿柔卻不膩口的層次，乘載起這份心意，獻給最愛的母親。
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