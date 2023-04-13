這3個關鍵因素 讓台中3屯區屋主對「自家夯度」感興趣

信義房屋（9940）官網「我家有多夯」頁面，方便有意出售房屋的屋主，透過數位工具掌握「自家夯度」等行情資訊。該頁面去年11月上線至今年第1季，台中市各行政區之中，以西屯、南屯及北屯區的屋主對自家周邊行情最感興趣，搜尋量也最高。

對此，在地房仲專家分析與三大關鍵有關；3屯區住戶較年輕、重大建設多觸發對行情好奇度；且因預售案量多，也會讓屋主對成屋的市況感到好奇。

目前，台中市各區域屋主的行情熱搜度，前三高依序是西屯、南屯、北屯區。

信義房屋中六區協理洪振祐分析，第一，相較中區、西區、北區屬於早期開發的台中市，居民組成結構偏向中壯年，3屯區則是晚近才開始陸續開發，住戶組成也相對年輕，使用數位工具了解房市行情的意願也比較高。

其次，3屯區近年重大建設多，包括捷運、重劃區話題、百貨商場、多項公共建設等，尤其北屯及西屯更是熱區中的熱區，不僅帶動移轉量，原居住在當地的屋主，當然也會對自家目前的行情、夯度感到好奇。

第三，也因重大建設多，3屯區預售案是台中市各區中較多的，其開價與成交價頻創新高。因此，對中古屋及新古屋的屋主來說，也會好奇在新案帶動下，自家的房子行情如何，藉著先在網路上「做功課」，進一步可能產生售屋意願。

而實際觀察目前的市場狀況，洪振祐說，3屯區仍以2、3房標準品為交易大宗，尤其總價1,000萬至2,000萬元之間的物件是主力。若屋主現階段有賣屋意願，正值遞延的買氣3月後漸漸回籠，有機會找到更有誠意的買方。

若想了解自家周邊行情作為售屋參考，信義房屋建議，可以善用「我家有多夯」頁面搜尋。

屋主只要輸入自家地址，可掌握過去二年內透過信義房屋出價洽談，但尚未購屋的誠意買方有多少，亦可了解有多少感興趣買方正在區域內看屋，輔以買方線上軌跡數據，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」。

此外，也能藉由分析方圓1.5公里範圍內物件過去銷售天數，掌握自家出售預計最快銷售天數。若將頁面中切換為「信義正在賣」，則能一鍵掌握周邊正由信義房屋銷售的物件類型、售價等資訊，有助提升賣方對售價的掌握度。