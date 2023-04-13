水情會議檢討四地區節水措施 王美花：不會影響工業用水
「旱災中央災害應變中心」今（13）日進行第三次工作會報，經濟部長王美花會前報告，此次地區水情不會變更燈號，而是會討論新竹、台中是否要變更減壓供水，以及台南、高雄地區是否將針對非工業用水戶，如洗車業、游泳池業等加強節水措施，並不會調整到工業用戶限水措施。
王美花說，新竹、台中地區雖然有下春雨，但是狀況不夠理想，導致流量有限，因此會檢討是否拉長夜間減壓供水時段，讓該地區節水效率變高，但不會影響到科學園區及製造業用水。
其次，台南及高雄用水已經高強度的管理用水及找水，目前為止製造業在自主節水都有達到要求，今天則是檢討非工業用戶，如洗車業、游泳池業及三溫暖業如何加強節水措施，藉此讓台南及高雄可以在不進入分區供水的「紅燈」下穩定供水。
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