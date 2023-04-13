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不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
達麗建設董事長謝志長。圖／業者提供
達麗建設董事長謝志長。圖／業者提供

首季六都買賣移轉棟數大減24%，房市反轉明顯，對於下半年房市，一般認為平均地權條例上路、總統大選、兩岸關係是三大變數，達麗建設董事長謝志長看法不同，認為科技業表現才是關鍵變數。

謝志長表示，這幾年房市熱絡和科技業有很大關係，由於科技業景氣好，薪水高，科技人除了購屋自住，很多人也把多餘資金放在房地產，作為長期資產配置，在達麗客戶資料中，科技人明顯偏多，占有相當比例。

他表示，事實上，科技人現在已成房市一大主力，科技業如果表現好，房市就會好。相反的，如果科技業景氣不好，房市就令人憂慮。不過，還好，雖然國際大廠出現裁員潮，但對台灣科技業影響有限，表現仍算穩定。

達麗是近年崛起最快的建商，每年推案量都在百億以上，今年預計推出三案，其中位於台中烏日高鐵站的基地，12日動工，個案基地面積逾4500坪，預計興建28層住宅大樓，總戶數逾1200戶，總銷達180億元。

謝志長表示，房市受政府政策、央行升息、國際景氣紛擾等影響，買氣下滑，目前市場短線投資客已遠離，但還是有包括長線置產等剛性需求在買房，判斷房市最壞時間點就在今年底。

對於下半年房市，很多人認為，平均地權條例、兩岸以及總統大選是最大變數，謝志長表示，他對這些並不擔心，最壞也就是現在這樣，倒是科技人近年成為房市主力，如果科技業景氣變差，影響令人擔憂。

對於房價，雖然最新官方房價指數，台北市出現近年首見下跌，謝志長表示，內政部統計的是成屋，因為通膨、缺工、缺料等影響，預售屋要降價很難，少賺一點是可以的，但要建商賠錢賣不太可能。

示意圖。 記者游智文／攝影
示意圖。 記者游智文／攝影

房市 科技業 景氣

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