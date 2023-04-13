快訊

賣88名國人給柬埔寨詐欺集團 「角頭」臨演李振豪判刑18年

馬英九又要出訪！本月24日赴希臘演講 聚焦「台灣會變成下一個烏克蘭嗎」

音樂人李坤城逝世：作家回顧他的音樂遺產竟也有「爭議」

星宇航空A350客機6月1日飛新加坡 全機銷售四艙等機票

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空A350新型客機6月1日執飛新加坡航線。星宇航空提供
星宇航空A350新型客機6月1日執飛新加坡航線。星宇航空提供

星宇航空（2646）宣布6月1日起A350將執飛新加坡航線，即日正式開放訂位。此為星宇航空首次於亞洲區航線開放四艙等機票銷售，未來台北-新加坡航線的旅客不僅可以搭乘全新Airbus廣體客機A350，還可以體驗頭等艙、商務艙及豪華經濟艙服務，東南亞服務再升級。

星宇航空新加坡航線載客率穩定，其中商務旅客佔比高，為擴大整體運能及提升服務品質，特別調整新加坡航線機型，更完整提供A350機型四艙等服務，可使往返台北及新加坡的旅客有更多樣化的選擇。待洛杉磯航線於4月26日開航後，也能讓選擇搭乘星宇航空在台北轉機至美國的新加坡旅客，全程皆享受一致性A350精緻的飛行體驗。

星宇航空A350共有頭等艙四席、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙座位。星宇航空為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，特別設立「頭等艙專屬客服」，完成購票的旅客，將由專屬客服人員親自致電了解搭機需求。頭等艙及商務艙均配置個人拉門，保有飛行休息時的個人隱私空間，並可讓旅客單獨進出走道。此外，商務艙備有24吋4K大螢幕，且有全平躺電動座椅，座椅同時配備零重力（Zero G）模式及氣壓按摩，使旅客可以以自然放鬆的角度享受旅程。

此次台北-新加坡航線也新增豪華經濟艙，豪華經濟艙備有4K 15.6吋螢幕，前後椅距高達40吋，同時配置人體工學腳踏板，可大幅提升腿部伸展舒適度。椅背不僅設有杯架，還提供複合式插座，並同時支援藍芽無線音源傳輸，可使旅客以個人藍芽無線耳機連線。此外，豪華經濟艙也備有六向可調節式皮革頭枕，兩側除了可輕鬆內折，也可輕易調節上下範圍，提供旅客更宜人的飛行體驗。

除貼心的硬體設施及專屬服務外，機上餐點也極具特色，星宇航空為新加坡航線主餐準備了專屬菜色，頭等艙提供新加坡風味辣椒軟殼蟹、海南雞飯及蔬食料理，而網路預選餐點則可享受胡同達拉斯Prime牛小排。商務艙餐點提供米其林一星Longtail 亞洲當代料理及新加坡美食套餐，包括海南雞、肉骨茶及雞肉沙嗲，甜點部分更是選用南洋特色甜點，為機艙增添幾分甜意。豪華經濟艙餐點則提供與胡同攜手打造的豪華版醬燒豬五花及醬燒牛五花套餐。

星宇航空台北-新加坡航線6月1日起將全面由A350執飛。台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，並規劃於6月份起增班為每日飛航，屆時選擇由台北轉機往返新加坡及美國的旅客，除了能享受A350的舒適服務，航班便利性更將大幅提升，詳細航班訊息請至星宇航空官網www.starlux-airlines.com

商務艙餐點提供新加坡美食套餐，包括海南雞、肉骨茶及雞肉沙嗲。星宇航空提供
商務艙餐點提供新加坡美食套餐，包括海南雞、肉骨茶及雞肉沙嗲。星宇航空提供
星宇航空為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，特別設立「頭等艙專屬客服」。星宇航空提供
星宇航空為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，特別設立「頭等艙專屬客服」。星宇航空提供
未來台北-新加坡航線的旅客不僅可以搭乘全新Airbus廣體客機A350，還可以體驗頭等艙、商務艙及豪華經濟艙服務，東南亞服務再升級。星宇航空提供
未來台北-新加坡航線的旅客不僅可以搭乘全新Airbus廣體客機A350，還可以體驗頭等艙、商務艙及豪華經濟艙服務，東南亞服務再升級。星宇航空提供

新加坡 航線 星宇航空

延伸閱讀

航空三雄 衝出佳績

台茶飲料店被傳快倒光？蕭敬騰突現蹤新加坡拋出大喜訊

開航日本第6個航點 星宇航空每日1班直飛仙台

星宇航空去年稅後虧損52.7億元 每股淨值估只剩3.26元

相關新聞

56歲廣東女染H3N8禽流感亡 羅一鈞提醒：出國避碰禽鳥

世界衛生組織（WHO）示警，中國一名56歲女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去世。國內是否需...

何時宣布新冠改類、降級？ 王必勝改口「下周」

新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心指揮官王必勝上周曾表示，預計今天說明指揮中心降級或是傳染病改類事宜。但今天外界再次詢問相關...

什麼算黃牛？ 消基會：代購蛋黃酥、醫院代掛號試圖營利都該罰

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效...

首批幼兒次世代疫苗將到貨 最快五月初開打

幼兒也可以接種次世代疫苗啦！指揮中心發言人羅一鈞表示，現行幼兒接種完基礎劑暫無追加劑可接種。但ACIP專家會議之前便已建...

住宿機構防疫措施大鬆綁 羅一鈞：沒打疫苗者亦可探視

中央流行疫情指揮中心今公布住宿機構能概況。指揮中心發言人羅一鈞表示，上周機構住民陽性率來到疫情的新低點，僅0.3%，工作...

連假後一周平均日增85例新冠重症 羅一鈞：疫情持平

國內新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心最新統計，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約86人、死亡平均日增17人，疫情持平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦