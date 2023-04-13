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新冠疫情近尾聲 瑞基全力發展國際畜產與新應用市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑞基（4171）昨（13）日表示，全球新冠疫情趨緩，瑞基海洋生技積極重整國際畜產市場與新應用市場開發，3月參與BSAVA英國小動物醫學會後，與當地代理商一同開發當地新客戶，積極推廣英國小動物市場。

瑞基昨日公布3月合併營收3,178萬元，年減57.50%；今年首季營收6,819萬，年減71.07%，主因全球新冠疫情進入尾聲，故相關產品出貨量減少，影響營收。

除了參與BSAVA英國小動物醫學會，瑞基也將在4月16日參與高雄獸醫師公會春季研討會，推廣伴侶動物檢測之應用；接著在4月22-23日參與第14屆亞太醫學檢驗科學國際研討會，推廣人病相關檢測市場。

最後，瑞基也將在4月26至29日於台北舉辦之WVAC 世界獸醫年會，與日本合作夥伴聯合參展。新應用市場方面，次世代定序 (NGS) 前處理相關應用之領域，目前積極於NGS儀器與試劑之開發；鑑識科市場針對試劑開發與論文發表與台大法醫學研究所教授合作，同時亦佈局國內外鑑識科展會，開拓新局；獸醫新應用領域，與台大獸醫學院教授合作新疾病檢測試劑之開發。

獸醫師 瑞基

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