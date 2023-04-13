快訊

福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

台東大學自助餐「4菜1肉180元」 夾雞腿被血滴到…校方出面說話了

睡眠不足會讓你短命 但最新研究說做到一件事就可拯救你

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北提高多元都更獎勵上限至30% 再增2都更案完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋海山段都更案完工後外觀照。圖／新北市都更處提供
板橋海山段都更案完工後外觀照。圖／新北市都更處提供

新北再增2案都更重建案完工，新北市都更處表示，2案分別位於板橋及新店，均採「簡易都更」方式重建，重建後戶數由15戶增加至124戶。新北也在去年修法，把多元都更獎勵上限提高質30%，期盼提升民眾都更意願。

板橋案鄰近海山中學，基地面積約968平方公尺，重建前為8戶的2層樓老舊磚造建物，更新後為85戶的地上15層、地下3層鋼筋混凝土大樓。重建後提供友善寬敞的人行空間，並種植植栽改善周邊環境，使當地學生及居民不再遭受人車爭道之苦，享有更友善的生活環境，行走上更安全、舒適便利。

新店案靠近捷運新店區公所站及新店行政園區，基地面積約633平方公尺，重建前為7戶的3棟兩層樓透天厝及1棟4層樓公寓，且屋齡超過50年以上，更新後為39戶的地上12層、地下3層鋼筋混凝土構造大樓。

更新後建物與鄰房距離擴大，提升了都市防災空間，也減少窄巷高樓的壓迫感，不僅提升了居住安全品質，生活機能也更加完善。

都更處表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更方案，截至今年3月底已有1256案申請，其中有831案核准。只要符合30年以上老舊建物，面積達基地面積一半以上，即可提出簡易都更申請，住戶免花費鑑定費用並更簡化申請程序。

都更處表示，為增加重建誘因，已於2022年修法將獎勵上限由20%提高至30%，期盼誘因的提高讓民眾除循一般都更條例所訂途徑外，能有更多元、更簡易的選擇，改善鄰里小巷弄環境，提供誘因同時兼顧都市防災。

新店北新段都更案完工後外觀照。圖／新北市都更處提供
新店北新段都更案完工後外觀照。圖／新北市都更處提供

都更

延伸閱讀

T1聯盟／對裁判比污衊手勢 中信特攻金恩挨罰2萬

新北聯合婚禮又來了 免費抽冰箱、65吋電視

中和某國小主任疑霸凌女課輔 議員批校方教局官官相護

言語霸凌女生潑熱水反擊 《黑暗榮耀》在新北學校真實上演

相關新聞

雲品不做傳統飯店！創新「君品Collection」賺管理財 盛治仁：明年觀光客重返疫情前水準

雲品國際（2748）週二（4/11）召開法說會，董事長盛治仁指出，第一季住房較疫情前已回升8成多水準，第二季和2019年差不多打平，預計第三季起會有進步空間。

新北提高多元都更獎勵上限至30% 再增2都更案完工

新北再增2案都更重建案完工，新北市都更處表示，2案分別位於板橋及新店，均採「簡易都更」方式重建，重建後戶數由15戶增加至...

外資看壞？外國人投資台灣不動產業年減4成

台灣房市轉冷，外資投資台灣不動產業金額也驟減，依據經濟部公布數據，2022年核准華僑及外國人來台投資不動產業金額約3.6...

3月新案買氣平淡 業者出這招「找肉粽頭」

住展雜誌發布最新市場調查指出，新案相繼進場，3月北台灣房市來人量再提升，但因多數新案價位仍高於消費者預期，整體市場買氣平...

搶攻疫後餐飲商機 築間首季營收14.6億元 年增33.4%

築間餐飲集團公布第一季營收14.6億元，較去年同期增加33.4%，創單季營收新高。築間並預估，今年上半年營業額，將會超過...

太陽能起飛？能源公司砸1.2億買內湖豪宅 創社區新高

據實價登錄顯示，今年3月成交一筆內湖豪宅「璞真水寓」7樓戶，總價1億2680萬元，每坪單價約146萬元，創該社區歷史新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦