人潮回來立刻反應 睽違18月西門町再現萬元店租

根據最新實價揭露資料顯示，西門町商圈睽違18個月後，再度出現單坪萬元的實價揭露紀錄，分別是成都路與峨眉街的小店面，一間月租13萬，一間月租6.3萬元，單坪租金都回升到萬元左右。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從內需復甦與開放國際旅客之後，西門町商圈空置率逐漸改善，商圈內也有許多新開店面準備迎接觀光復甦。

曾敬德表示，國內國際觀光商圈都見到觀光客回流跡象，像是西門町、士林夜市與永康商圈等，都可以發現來自韓國、香港與亞洲的觀光人士，疫情後冷凍的國際觀光商機已經解凍回溫，但目前僅是處於東山再起的階段，要重返榮耀還是要等到過往一年千萬觀光人潮的盛況。

根據實價揭露顯示，西門町今年2月共有兩間精華區小店面出租，包括捷運站出口旁的成都路，月租13萬元，單坪租金約1萬元，公司登記為韓式拍貼工作室，另外則是峨嵋街的分割小店，月租6.3萬元，單坪租金也達1萬元，目前由伴手禮業者承租。