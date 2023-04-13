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人潮回來立刻反應 睽違18月西門町再現萬元店租

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
根據最新實價揭露資料顯示，西門町商圈睽違18個月後，再度出現單坪萬元的實價揭露紀錄。圖／信義房屋提供
根據最新實價揭露資料顯示，西門町商圈睽違18個月後，再度出現單坪萬元的實價揭露紀錄。圖／信義房屋提供

根據最新實價揭露資料顯示，西門町商圈睽違18個月後，再度出現單坪萬元的實價揭露紀錄，分別是成都路與峨眉街的小店面，一間月租13萬，一間月租6.3萬元，單坪租金都回升到萬元左右。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從內需復甦與開放國際旅客之後，西門町商圈空置率逐漸改善，商圈內也有許多新開店面準備迎接觀光復甦。

曾敬德表示，國內國際觀光商圈都見到觀光客回流跡象，像是西門町、士林夜市與永康商圈等，都可以發現來自韓國、香港與亞洲的觀光人士，疫情後冷凍的國際觀光商機已經解凍回溫，但目前僅是處於東山再起的階段，要重返榮耀還是要等到過往一年千萬觀光人潮的盛況。

根據實價揭露顯示，西門町今年2月共有兩間精華區小店面出租，包括捷運站出口旁的成都路，月租13萬元，單坪租金約1萬元，公司登記為韓式拍貼工作室，另外則是峨嵋街的分割小店，月租6.3萬元，單坪租金也達1萬元，目前由伴手禮業者承租。

信義全球資產商仲部主任林廷宇表示，目前西門町空置狀況有效改善，店租也已經觸底回升，小型店面因為租金總價相對較低，短期內成為熱門的租賃標的，西門町中大型的店面詢問度也明顯增加，受惠觀光回流，伴手禮店也快速增加，另外針對青少年潮流消費的業者，包括韓系自拍機、零食台夾娃娃機等，也出現在西門町商圈中。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

觀光 租金 伴手禮

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