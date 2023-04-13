329檔期新建案出奇招 賞屋送雞蛋期望「肉粽掛效應」

住展雜誌企研室經理成采錡表示，329檔期新案相繼進場，3月北台灣房市來人量再提升，可因多數新案價位仍高於消費者預期，來人量增加並未拉抬成交量，整體市場買氣平淡，但也有新建案出奇招，祭出「賞屋送雞蛋」，頗受菜籃族青睞。

住展表示，銷售中的建案，受惠於業者積極舉辦活動，來人表現普遍較2月佳，觀察各行政區，新北、桃園、新竹人氣穩定成長，台北則以規劃有中小坪數單位的建案來人量較多。

成采錡表示，為拉抬建案銷況，新北淡水、桃園青埔等多個建案活動緊跟時事，推出「雙人同行賞屋、打卡送雞蛋」等活動，吸引不少菜籃族，活動中「同行」、「打卡」等條件，實為業者「找肉粽頭」的方式，因為買氣持續平淡下，業者期待市場出現「肉粽掛效應」（提了肉粽頭就能一次拿走整串粽子），即消費者介紹親朋好友購屋，衝高建案成交量。也因業者得讓消費者認為產品夠好、值得推薦給親友，隨著自住客成為市場主流，建築口碑和業者售後服務的重要性與日俱增。

成采錡表示，新建案遍地開花，卻也有業者急踩煞車、放緩推案步調，原因包括建案尚未通過預售屋契約備查、開價遲未定案等，預估約8百億元案量會錯過今年的329檔期。