大亞低介電漆包線 打入電動車供應鏈

大亞集團（1609）近年積極從本業電線電纜產品，擴大至能源串接領域，力拚成領導品牌。大亞指出，看好電動車產業帶動其相關需求，漆包線事業群近年來致力開發電動車用相關線材，目前是全台第一家導入平角銅線In-Line生產設備的製造商，其中「低介電漆包平角銅線(LDW)」也已於2017年4月取得發明專利。

大亞集團4月12日至4月15日參與「台北國際汽機車零配件展暨台北國際車用電子展」，展現漆包線產品實力。大亞指出，低介電漆包平角銅線可有效防止部分放電發生，延長馬達使用壽命；產品主要應用在綠能環保電動機車、電動汽車與電動巴士等產品專用線材。

產品品質方面，大亞除了取得IATF16949汽車產業品質管理系統的認證以外，大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞始終秉持著「早一步做好，自然就好」的精神，以最新平角銅線生產設備，希冀提供給所有電動車與相關產品的客戶最好的品質與服務。

其中，大亞主要客戶之一「富田電機」，雙方配合30多年，富田電機除了100%使用大亞的漆包線外，近年來也與大亞共同開發使用在電動車馬達上Hair－Pin之相關線材，並已獲得其客戶的採用。

另一客戶「大青節能科技」，其生產的直流無刷馬達（BLDC）等產品，亦採用大亞的漆包線，其客戶對產品品質亦給予正面評價。

沈尚弘指出，未來大亞漆包線事業的布局，除了繼續維持產品競爭力之外，將持續整合集團內部資源，配合客戶針對電動車應用之相關產品，例如導熱線(TDW)、抗突波線(IFDW)等產品持續配合開發。