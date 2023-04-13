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3月新案買氣平淡 業者出這招「找肉粽頭」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／住展雜誌提供
示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌發布最新市場調查指出，新案相繼進場，3月北台灣房市來人量再提升，但因多數新案價位仍高於消費者預期，整體市場買氣平淡，僅部分個案因廣告量較大或區域供給偏少等原因，銷售表現較佳。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，為拉抬建案銷況，多個建案活動緊跟時事，推出雙人同行賞屋打卡送雞蛋等活動，吸引菜籃族賞屋。

她表示，活動中「同行」、「打卡」等條件，實為業者「找肉粽頭」的方式，因為買氣持續平淡下，業者期待市場出現「肉粽掛效應」，即提了肉粽頭就能一次拿走整串粽子。消費者介紹親朋好友購屋，衝高建案成交量。

成采錡說，也因業者得讓消費者認為產品夠好、值得推薦給親友，隨著自住客成為市場主流，建築口碑和業者售後服務的重要性與日俱增。

根據住展調查，進入房市傳統推案旺季，推案量明顯增長，今年3月北台灣預售屋推案量約2,400億元，3月北台灣完工釋出的新成屋戶數也成長至250多戶。

新建案遍地開花，卻也有業者急踩煞車、放緩推案步調，原因包括建案尚未通過預售屋契約備查、開價遲未定案等，預估約8百億元案量會錯過今年的329檔期。

儘管部分新案延遲進場，3月線上待售的住宅建案數量仍增加，已達1,170個，較上月增加逾50個。3月平均議價率則約10.87％，對應指標持平。

至於線上銷售中建案，受惠於業者積極舉辦活動，來人表現普遍較2月佳。風向球追蹤的指標案3月平均一周來客組數約28.4組，月增17％。新北、桃園、新竹人氣穩定成長，台北則以規劃有中小坪數單位的建案來人量較多。

由於買賣方仍未取得房價共識，來人量增加並未拉抬成交量，3月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.5戶，較2月月減少3.8％，整體市場為個案表現。

建案 買氣 預售屋

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