搶攻疫後餐飲商機 築間首季營收14.6億元 年增33.4%

築間餐飲集團公布第一季營收14.6億元，較去年同期增加33.4%，創單季營收新高。築間並預估，今年上半年營業額，將會超過去年同期19億元。

築間表示，第一季除了築間幸福鍋物及燒肉Smile依年度計畫展店外，還推出全新燒肉品牌「絵馬別邸」，第二季預計開幕另一個主打和洋食的全新品牌「Nakama肉匠屋」，可望延續餐飲市場熱度。

築間表示，第一季受惠於跨年、春節、228等三大連假，帶動業績暢旺，第二季除了搶攻普發6000元商機，集團推出各品牌優惠吸客外，還有各檔聚餐旺季，兒童清明連假、母親節、畢業季、端午連假等有望帶動業績續強，挹注營收。

築間也說，集團2022年門店總數為139家，截至今年第一季門店總數達152家，2023年度總店數上看200家，將再挑戰歷史高峰。

築間表示，今年除了持續優化內外結構外，集團仍有多個營運動能蓄勢待發，包含以麻辣鍋為主的鍋物品牌、平價小火鍋、韓式料理等陸續籌備新品牌，持續拓展集團事業版圖。展店同時，今年起集團祭出「一年4次調薪、晉升」的新制，起薪3.2萬元，外場人員平均薪資約4萬元，並預計5月將舉辦3場全台大型徵才活動，預計招聘1200人。