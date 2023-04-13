不怕升息！豪客現金1.26億買湖岸宅 前手賺千萬
房貸升升不息，不過豪宅客有備而來。實價揭露，內湖豪宅「璞真水寓」7樓戶今年3月以約1.26億元交易，每坪約146萬元，創該社區新高，買家無貸款購買，前一手屋主持有9年帳面獲利1390萬元。
台灣房屋內湖加盟店店長王禮民指出，璞真水寓位於碧湖畔，新交易的7樓戶單價146萬元，創社區新高，該社區僅九戶，6樓以上即可俯瞰碧湖，景觀遼闊且稀有，且7樓戶是帶有千萬元價值的裝潢銷售，因此轉手增值幅度高。
台灣房屋統計，包括「璞真水寓」在內，今年初北市豪宅市場至少有6筆無貸款豪宅交易，包括松山區「潤泰敦峰」3戶今中山區「芷英」6樓戶，大安區「吉美大安花園」13樓戶，交易總金額就超過10億以上。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，無貸款豪宅交易，不少以公司名義購買。直接動用現金購屋，不需銀行核貸、對保的繁瑣過程，過戶時程縮短，也無須交代金流來源，符合重視隱私的高資產族多重考量。
此外，不動產也是優質擔保品，就算未來需要資金活用，仍可以抵押貸款，因此高端客採現金購屋，在財務規劃上還是具備一定的靈活性。
第一建經研究中心副理張菱育指出，央行已連續5次升息，累計升息3碼，高總價物件貸款利息更是明顯有感，升息前豪宅地板利率為1.72%，目前豪宅的地板利率已來到2.47%。
假設以豪宅貸款30年、申貸1億元試算，整體總共會比升息前多出約1360萬元的利息成本，對於滿手現金的部分高資產族來說，購置不動產偏好採現金付清，讓資金能有抗通膨的避風港。
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