母親節檔期搶先開跑！85℃推出六款母親節主題蛋糕應戰，4月13日起至5月11日門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，預估全台母親節檔期可售出約21.4萬個蛋糕，帶動1.1億元業績，較去年同期增長8%。

另外85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可自動再抽iPhone 14 Pro、dyson 吹風機、SK-II 保養組、三宅一生手提包、Philips瞬熱濾淨飲水機等，消費越多，中獎機會越大。

送給媽媽的蛋糕，除了美味還要「高顏質」。85℃行銷副總鐘靜如表示，今年85℃以「花漾獻禮」為主題一口氣推出六款蛋糕，民眾可以依照媽媽的喜好，挑選不同主題蛋糕傳達心意。搭配專屬母親節蛋糕盒，外盒可以讓民眾DIY心意卡片，把想對媽媽說的話全部記錄下來，表達謝意。

其中，「珍馨花漾」清新典雅、浪漫多層次的玫瑰花束，這回搖身一變成了母親節蛋糕，是獻給媽媽最甜蜜的花束。

上頭朵朵粉色鮮奶油小花，嚴選添加進口動物性鮮奶油，香草甘納許同樣使用進口動物性鮮奶油，巧克力夾帶著濃郁奶香，夾層夾入Q彈布丁和鮮奶油，甜蜜滋味要讓媽咪愛不釋手。

「甜蜜手中線」香草戚風蛋糕上維妙維肖的針線與鈕扣，隱喻慈愛的母親用手中的絲線，為遊子縫製身上的衣服，而孩子永遠都是媽媽的牽掛。

蛋糕內餡則是莓果慕斯及森林莓果布蕾，採用法國Boiron草莓及黑醋栗果泥，檸檬餡添加黃萊姆果泥，風味酸甜爽口又清甜。

「馨愛珠寶盒」仿真度超高的心型珠寶盒，表面精緻的雕花，盒內裝著大小不一的仿珍珠和水果，最上層的莓果巧克力慕斯嚴選使用頂級比利時白巧克力、進口動物性鮮奶油，及法國Boiron黑醋栗和草莓果泥，內餡百香布蕾則添加法國Boiron百香果果泥，酸酸甜甜提升馥郁滋味香氣，最後以玫瑰花瓣醬點綴於夾層，是味覺和視覺的雙饗宴。

「愛的獻禮」還原度超高的精緻禮物盒，搭配一旁的愛心與玫瑰花，芒果百香奶餡及芒果檸香慕斯，嚴選使用法國Boiron芒果及百香果果泥，香氣十足卻清香爽口，香草白巧克力慕斯添加進口動物性鮮奶油，最後擺上香甜新鮮水果，香甜滋味反覆席捲舌尖上的味蕾。

「摯愛玫瑰」盛開的巧克力玫瑰裝飾，以香草戚風蛋糕為主體，中間夾上北海道香草牛奶布蕾，添加進口動物性鮮奶油及北海道煉乳，奶香濃郁滑順綿密，覆莓卡士達餡嚴選使用法國Boiron草莓果泥，每吃一口都是滿滿幸福感。

「莓瑰花園」精緻的巧克力玫瑰花在蛋糕上盛開綻放，象徵著家庭幸福美滿。澎派的外觀以及擺滿水果的造型，巧克力鮮奶油添加頂級比利時巧克力及進口動物性鮮奶油，搭配黑櫻桃及卡士達餡，巧克力薄片點綴著味蕾，口感豐富奶香濃郁，令人唇齒留香。

鐘靜如說，85℃六款主題蛋糕除了高顏質，原物料的使用也很講究，有來自法國頂級Boiron保虹天然果泥、比利時巧克力、進口動物鮮奶油，不只好吃，拍照也超吸睛。