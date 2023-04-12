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自己動手做超療癒 佛卡夏麵包美得像幅畫

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
左起至右，Fendi Chu巧手做出隔日早餐佛卡夏 。張毓娟說把食材在麵糰上排出美麗圖案的過程非常療癒人心。Sarsha Chuang的繽紛佛卡夏。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團
左起至右，Fendi Chu巧手做出隔日早餐佛卡夏 。張毓娟說把食材在麵糰上排出美麗圖案的過程非常療癒人心。Sarsha Chuang的繽紛佛卡夏。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團

烘焙愛好者都知道「佛卡夏麵包」是玩裝飾的極佳選擇，多色小番茄、蒜苗、茄子、香菜、蕈菇類、玉米筍等蔬果加以切片雕刻就能模擬大自然美景，揮灑出繽紛天地。網路上鑄鐵鍋社團近日有人po了自製佛卡夏照片，引來眾人接連按讚並讚美「美麗的春色大地圖，讓人春心盪漾」、「身為一個麵包，怎麼可以如此美 」、「有神快拜，根本藝術品 」、「太美，無法下手吃、花仙子化身」本業教歷史的作者Alisha Hou回應，這款麵包真的很好發揮，屬於熱量不高的烘焙品，她很推薦大家在家與孩子一起做。

愈來愈多人在家自製麵包，方便自行控制低糖少油與食材來源。第三次手做佛卡夏的Alisha寫道，第一次做的時候過度揉麵團，造成口感較硬，建議這款麵包用免揉法，低溫發酵，多次折疊即可，手法輕柔自然會產生許多氣孔，外皮脆，內裡口感柔順。

該篇貼文吸引了許多想嘗試在家做麵包的社友提問，最多人問的是哪個階段較難 ? 該準備哪些食材 ? 有社友回應「我常在家做這個，都讓小孩自己玩造型」。社友張毓娟也分享了她的試做心得，麵糰雖發得膨鬆，未料在烤盤裡像匹脫韁野馬 ，趕緊把五花八門食材排出美麗圖案，過程超療癒。迷迭香與和著橄欖油的麵糰在烘焙時飄散出迷人義式風情，讓家人對隔天的早餐充滿期待。

另一位試做的Sarsha Chuang亦貼文表示，第一次觸摸到佛卡夏麵糰的美妙觸感 ，不禁玩起戳戳樂，「所謂藝術，就是將食材依自己喜好擺放到麵糰上」至於要讓敵人佛卡夏麵包屍骨無存的方法就是「面對它、接受它、吃光它、放下它」。

社團裡擅長做麵點的「粉底姨婆」（Fendi Chu）更利用家中冰箱的現有剩餘食材做了最佳示範。發了個麵糰，橄欖油加入蒜頭與月桂葉，先加熱再放涼的風味更美好。紅椒黃椒切片簡單裝飾，再加一點紅蔥頭酥，烘烤時散發出香氣十足的義式風味，烤好後的佛卡夏會有蒜香味，外脆內軟，是一款帶有橄欖油風味的鹹口味麵包，也是家人隔天的營養早餐。

被網友們盛讚為畫畫麵包、藝術烘焙、視覺味覺的雙重享受、秀色可餐、巧奪天工的「油畫佛卡夏」， Alisha覺得烤完後的顏色益發美麗，她的第三次嘗試果真比上兩次上手，無論是麵糰折疊、發酵、烘烤的時間都掌握得更好，出爐的口感也相當不錯，使用的是20*16的中型烤盤。她也大方在社團裡分享「廚房裡的油畫料理－免揉佛卡夏麵包」食譜，讓更多人在家也能做出美麗又美味的佛卡夏。

Alisha Hou的油畫佛卡夏三階段上色。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團
Alisha Hou的油畫佛卡夏三階段上色。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團

麵包 橄欖油 社團

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