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Influenxio圈圈科技利用生成式AI 助品牌主媒合微網紅

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

生成式AI影響各行各業布局，也衝擊內容創作生態。一站式微網紅行銷互動平台Influenxio圈圈科技今日宣布推出業界首創全新「互動式」網紅媒合機制，過去品牌發案、創作者報名模式的單向發案模式，改為品牌主在平台上透過生成式AI 自動撰寫文案、發布商品介紹，觸及給數萬活躍微網紅社群，找尋最能適合合作的微網紅。

作為全台最大Instagram微網紅搜尋引擎，Influenxio也宣布將同步升級試用會員體驗，品牌主現可免費查看 50 萬筆微網紅名單，更可主動出擊邀約網紅合作。

Influenxio 圈圈科技創辦人暨執行長柯景倫表示，新的「互動式」網紅媒合機制希望加速協助品牌主找到真心喜愛他們產品的創作者，為品牌累積穩定而真實的社群聲量、讓每個創作者都有機會化被動為主動，釋放創造力、開啟更多的可能性。

Influenxio指出，有近9成品牌主希望創造「更有真實感的口碑」，以及找到「真心喜歡品牌的網紅」合作；而也有近8成微網紅會根據個人對品牌及商品的喜好度，決定是否與品牌合作。有鑑於此，Influenxio 再推產品升級，打造業界首個開案前的雙向「互動式」網紅媒合機制，為品牌和微創作者搭建起一個高效率的互動平台。

網紅 社群 生態

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