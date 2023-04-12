長榮航空3月營收163.6億元 寫史上第3高

長榮航空（2618）3月合併營收達163.64億元，較去年同期成長52.27%，是2019年暑假旺季後的新高，也是歷史第3高，其中客運營收為95.09億元，年增率為1551.42%，貨運營收為35.74億元。

長榮航空成為國內北美航線一哥，載客率都能維持8成，就是長期深耕轉機市場加成效果，全球邊境大解封後「轉機商戰」開打，長榮航空搶攻轉機商機，3月底開航台北－克拉克航線，是繼馬尼拉、宿霧後第三個菲律賓航點；從近期洛杉磯（ L.A.）機場往亞洲的登機櫃檯擠滿旅客，就可以感受到長榮航空營收為何能創下史上第三高。

長榮航空客運在海外市場需求穩定下，台灣地區延續春節、寒假的旅遊熱潮，3月份北美、歐洲航線來回平均載客率約95%，日本則進入賞櫻旺季，載客率也達85%，東南亞航線則受惠於歐美轉機市場需求，載客率維持在75%上的水準，以旅遊為主要的曼谷、峴港則有超過90%的表現。

長榮航空繼3月30日開航台北-克拉克新航線，4月及5月陸續恢復台北-廣州、台北-杭州、台北-小松、高雄-澳門、高雄-福岡及高雄-首爾航線；台北-曼谷、台北-芝加哥、台北-舊金山、台北-米蘭、台北-東京、台北-福岡及高雄-浦東則陸續增班。為因應未來客運市場需求，長榮航空預計今年持續引進波音5架787-10新客機，並於日前宣布再以自購方式引進5架波音787-9新客機，於2025年開始交機。