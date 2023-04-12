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界霖董座蔡上元：第1季落底 估第4季搶貨再現

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
界霖董事長蔡上元今日主持法說會表示，功率導線架:第1季落底， 預估估第4季搶貨再現。記者簡永祥/攝影
界霖董事長蔡上元今日主持法說會表示，功率導線架:第1季落底， 預估估第4季搶貨再現。記者簡永祥/攝影

功率導線架大廠界霖 (5285）董事長蔡上元 今 (12) 日主持法說會時表示，從目前看客戶訂單來看，今年第1季應是全年谷底，第2季訂單可望緩步回溫，第4季到明年第1季進入大爆發期，有可能恢復到前年大家搶貨階段。

蔡上元表示，模組導線架業績過去三年逐年成長，也推出 IGBT 與 SiC 的導線架新品，去年兩樣新品貢獻營收約 1.1 至 1.2 億元，今年也拿到新客戶訂單，預計第三季、第四季大量出貨，全年相關業績可望倍數成長。

針對特斯拉減少 SiC 用量，界霖認為，特斯拉是藉由縮小晶片尺寸與結合 IGBT，做成結合IGBT及SiC的混 合模組，減少SiC的用量，但對導線架來說，仍是交給客戶一整個模組導線架，並不會受到任何影響。

蔡上元強調，界霖開發很多產品受到疫情及半導體庫存調整、原材料銅材劇烈波動，導致營收在下年下半年同步走低，未如預期爆發，但他強調，這些新產品都全力鎖定電動車發展所做的布局，需求只是遞延，預料在日本及歐美電動車市場可望在年底爆發，屆時可望再現搶貨潮。

蔡上元並強調，繼二年前響應鮭魚返鄉，高雄擴建新廠後，界霖計畫進一步擴大日本及馬來西亞廠生產規模 ，迎接下一波電動車帶來功率元件需求爆發潮。 ，公司成長動能丁 市場雨也積極開發日本市場，除了設有生產基地，也積極投入技術開發，預期今年將再投入資本支出擴廠，約 5 至 10 億日元，用於購置開發模具與沖壓專用設備，其中設備佔 7-8 億日元。

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