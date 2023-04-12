中鋼3月營收338.5億元 月增8.3％

中鋼（2002）今（12）日公布3月營收，受益下游提貨增溫，單月達338.47億元，月增8.3%，惟因去年基期高，年減18.8%。法人指出，全球主要經濟體在製造業築底回升下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，中鋼營運穩健向上可期。

中鋼表示，分析3月份整體鋼品銷售情況，總計達115.5萬公噸，比前一個月的108.4萬公噸，增加7.1萬公噸；其中，中鋼本身為69.1萬公噸，較2月的66.7萬公噸，增加2.4萬公噸。

其次，中龍方面，3月為34.7萬公噸，比2月的26.6萬公噸，增加8.1萬公噸；中鴻（2014）方面，3月為17.5萬公噸，比2月的16萬公噸，增加1.5萬公噸，而出貨量成長的同時，價格也有所調漲，挹注營運表現。

依中鋼公布數據，3月營收達338.47億元，月增8.3%、年減18.8%；累計今年第1季營收為913.46億元，年減20.7%。

展望前景，法人指出，全球經濟展現復甦韌性，IMF今年全球GDP成長率由原預估2.7%上調至2.9%，同時上修歐美日中等國經濟成長預估。以中國大陸來看，解封加上兩會後推動多項振興內需利多政策，IMF估計其今年GDP成長率可望達5.2%，較去年3%大幅成長。

而全球主要經濟體在製造業築底回升下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，進而推升國際鋼價穩健走揚，中鋼4月和第2季盤價即全面大漲；月盤部份，熱軋等七大項規格產品每公噸漲800至1,000元，為連續四個月漲價。

季盤部份，棒線、鋼板等七大項規格產品每公噸漲1,500至2,000元，平均漲幅2.93%，創去年下半年以來單季最大漲幅，將進一步為中鋼第2季營運表現產生加持效益。